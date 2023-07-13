Відкачували в гримерці, – Анна Трінчер розповіла про погане самопочуття після концерту

Анна Трінчер зараз активно проводить концерти містами України. Зокрема, днями вона виступила в Ужгороді. Втім, на сцені співачці стало погано.

За словами дівчини, в неї була панічна атака. Приступ почався просто посеред концерту. Артистка зазначила, що ледь вистояла останній номер.

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Анна Трінчер про напад паніки

Вона поділилася, що вже давно не страждала від панічних атак. Втім, наприкінці концерту почувалася дуже погано, тож зрозуміла, що це приступ. Відтак команді довелося відкачувати виконавицю в гримерці.

Після концерту сталася панічна атака. Я ледь вистояла останній номер, у перервах між фотосесією мене відкачували в гримерці. Такого вже давно, до речі, не було. Ось такі реалії життя артиста,

– розповіла співачка.



Анна Трінчер про панічну атаку / Скриншот з інстаграм-сторіс

Артистка зауважила, що для того, щоб заспокоїтись прийняла пігулки та медитувала.

Панічні атаки в зірок