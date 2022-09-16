Анна Трінчер скасувала весільну церемонію: чи відбудеться розпис
Джерело:інстаграм Анни Трінчер
Українська співачка Анна Трінчер готується до заміжжя з Олександром Волошином. Зірка зізналась, що під час підготовки деякі плани зруйнувалися.
Співачка Анна Трінчер і блогер Олександр Волошин активно готуються до одруження, що відбудеться 24 вересня. Певні деталі їхнього святкування змінилися.
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Трінчер скасувала весільну церемонію
Анна Трінчер розповіла, що дуже загорілась підготовкою та вирішила влаштувати весільну церемонію з виїзним розписом, а також запросити друзів.
Розпис, який ми готували місяць, ми скасували. Будемо святкувати лише з родичами, підемо до РАГСу, розпишемося і на цьому все,
– зізналась артистка.
Анна й Олександр про весілля / Фото з інстаграм-сторіз
Блогерка додала, що близько місяця готувалась до цієї церемонії. Однак після безвідповідальності івент-агентства зірка вирішила, що краще зробити свято більш лаконічним.
"За 10 днів ми розуміємо, що у нас нічого нормально не готово. Я розумію, що я не хочу, щоб мені було соромно перед моїми друзями, перед моїми гостями. У мене була сильне нервове напруження, передпанічний стан, і ми вирішили з Сашею скасувати все".
Анна й Олександр про весілля / Фото з інстаграм-сторіз
Що ще відомо про весілля Трінчер
- Анна та Олександр не організовуватимуть гучної вечірки, адже в країні війна. Зірка розповідала, що вже обрала весільну сукню – ймовірно, вона буде у жовтому вбранні. Також наречені підготували обручки.
- Анна Трінчер також поділилась, що вже порозсилала запрошення на весілля. Серед гостей буде акторка Наталка Денисенко.
- Раніше в інтерв'ю 24 каналу співачка зізнавалась, що дуже хоче повінчатися у церкві. Однак невідомо, чи відбудеться вінчання у той самий день, що й розпис. Можливо, це станеться пізніше.