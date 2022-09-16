Анна Трінчер скасувала весільну церемонію: чи відбудеться розпис

Українська співачка Анна Трінчер готується до заміжжя з Олександром Волошином. Зірка зізналась, що під час підготовки деякі плани зруйнувалися.

Співачка Анна Трінчер і блогер Олександр Волошин активно готуються до одруження, що відбудеться 24 вересня. Певні деталі їхнього святкування змінилися.

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Трінчер скасувала весільну церемонію

Анна Трінчер розповіла, що дуже загорілась підготовкою та вирішила влаштувати весільну церемонію з виїзним розписом, а також запросити друзів.

Розпис, який ми готували місяць, ми скасували. Будемо святкувати лише з родичами, підемо до РАГСу, розпишемося і на цьому все,

– зізналась артистка.



Анна й Олександр про весілля / Фото з інстаграм-сторіз

Блогерка додала, що близько місяця готувалась до цієї церемонії. Однак після безвідповідальності івент-агентства зірка вирішила, що краще зробити свято більш лаконічним.

"За 10 днів ми розуміємо, що у нас нічого нормально не готово. Я розумію, що я не хочу, щоб мені було соромно перед моїми друзями, перед моїми гостями. У мене була сильне нервове напруження, передпанічний стан, і ми вирішили з Сашею скасувати все".



Анна й Олександр про весілля / Фото з інстаграм-сторіз

Що ще відомо про весілля Трінчер