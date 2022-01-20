Анна Трінчер розсекретила шалену суму, яку заплатила за збільшення грудей

20-річна Анна Трінчер довго наважувалась на операцію зі збільшення грудей, тому обрала одного з найкращих пластичних хірургів країни. Його послуги коштували співачці дуже дорого – 6 тисяч доларів!

Учасниця "Голосу країни" та зірка серіалу "Школа" розвивається не тільки як співачка та акторка, а й як блогерка. В Анни Трінчер 1,8-мільйонна аудиторія в інстаграмі, яка приносить їй шалені гроші за рекламу. Так, дівчина забезпечує собі люксове життя – від брендового гардеробу до найкращих лікарів. Зокрема груди артистка збільшувала в іменитого пластичного хірурга Дениса Юрченка.

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Скільки Анна Трінчер заплатила за збільшення грудей

20-річна співачка звернулась у приватну клініку. За всі обстеження, аналізи та операцію вона заплатила 6 тисяч доларів – 170 тисяч гривень! Однак Анна Трінчер не скоро зможе похизуватися своїм новим бюстом третього розміру. Наступні кілька тижнів вона носитиме компресійний бандаж.

Поки можу показати тільки так. Груди ще не стали у свою форму, тканина не розтягнулась. А ще мені дуже натирає корсет,

– ділиться бюргерка з фоловерами.

Анна Трінчер після збільшення грудей / Фото з інстаграм-сторіс

Хто з зірок збільшував груди

Блогерка Саша Бо з Івано-Франківська збільшувала груди в ексчоловіка Слави з "НеАнгелів" Едгара Камінського. Вона також робила ринопластику, септопластику, колола філери в губи та підборіддя.

Натомість блогерка Софія Стужук збільшувала груди в Туреччині, а Камінський робив їй пластичні операції на обличчі в прямому ефірі.

Учасниця "Холостяка 11" Надін Медведчук збільшувала груди у того ж пластичного хірурга, що й Анна Трінчер.