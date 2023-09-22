Немає стосунків, які були раніше, – Анна Трінчер відверто розповіла про кризу в шлюбі

Співачка Анна Трінчер та блогер Олександр Волошин переживають не найкращі часи у шлюбі. Артистка розповіла, чому у подружжя виникла криза.

Анна Трінчер та Олександр Волошин 24 вересня відсвяткують річницю весілля. Щоправда, зараз пара працює над покращенням своїх стосунків, адже шлюб переживає кризу. Співачка говорить про це відкрито, бо не хоче демонструвати нещиру ідеальну картинку.

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Анна Трінчер про кризу в шлюбі

Виконавиця вважає, що зараз у пари відбувається перехід від закоханості до глибокої любові. Та вони над цим працюють, відвідуючи спеціаліста. Зокрема, подружжя пробувало жити окремо, але це лише погіршило ситуацію.

Багато хто каже, що це нормальний період. Перші два з половиною – три роки завжди настає криза: коли пропадає закоханість і починається період дуже дорослого, свідомого і глибокого кохання. І в момент, коли не грають гормони, здається, що щось не так, як раніше,

– поділилась співачка.

Анна Трінчер додала, що вона тримається завдяки медитаціям, чайним церемоніям. До того ж Олександр – турботливий чоловік.

"Ми абсолютно класно комунікуємо. Можливо, наразі в нас немає глибинних стосунків, коли ми постійно про щось розмовляємо, розвиваємося разом, проводимо спільно час. Таких стосунків, які були раніше, у нас поки немає. Головні мої цілі зараз — самореалізуватися, успішно пройти терапію та налагодити особисте життя з коханим", – додала зірка.



Анна Трінчер з чоловіком / Фото з інстаграму зірки

Одна з причин проблем у шлюбі