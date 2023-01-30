Моє коханнячко, – Анна Трінчер привітала рідну людину з днем народження

Українська співачка Анна Трінчер опублікувала в мережі світлини з особистого архіву. Таким способом вона висловила свої теплі почуття до мами.

Акторка українського серіалу "Школа" та відома виконавиця поділилася на сторінці в інстаграмі весільними фотографіями зі своєю мамою та бабусею.

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Фотографії Анни Трінчер до дня народження матері

Допис у соціальній мережі співачка присвятила мамі, в якої 29 січня було день народження.

"Моє коханнячко, з днем народження. Люблю тебе", – написала Анна Трінчер.



Анна Трінчер з мамою / Фото з інстаграму співачки

Фотографії з матір'ю були зроблені під час весілля акторки з блогером Олександром Волошиним, яке відбулося в жовтні 2022 року. Крім того, на одній зі світлин також зображено бабусю Анни Трінчер. Рідні люди ніжно обіймаються та приголомшливо виглядають.



Анна Трінчер з мамою і бабусею / Фото з інстаграму співачки

На користувачів мережі нові світлини блогерки справили яскраве враження. Підписники блогерки привітали матір Анни Трінчер та написали безліч коментарів:

"Гарна дуже".

"Аня дуже схожа на маму".

"Як завжди, неймовірні красуні. Вітаю".

"Мама така гарнюща".

"Копія мами".

"Твоя мама дуже гарно виглядає".

"Можна дізнатися секрет молодості вашої бабусі та мами?"

Іменинниця Жанна Трінчер також відреагувала на привітання доньки: "Дякую, моя донечко".

Допис з рідними людьми Анна Трінчер опублікувала після певної паузи в інстаграмі. Адже до цього останніми фотографіями вона ділилася ще 9 січня. Загалом блогерка час від часу публікує свої фотографії з весільного архіву. В останньому дописі співачка показала, яке взуття приміряла для покупки на весілля.

Автор: Ольга Бомко