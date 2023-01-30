Акторка українського серіалу "Школа" та відома виконавиця поділилася на сторінці в інстаграмі весільними фотографіями зі своєю мамою та бабусею.

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Фотографії Анни Трінчер до дня народження матері

Допис у соціальній мережі співачка присвятила мамі, в якої 29 січня було день народження.

"Моє коханнячко, з днем народження. Люблю тебе", – написала Анна Трінчер.


Анна Трінчер з мамою / Фото з інстаграму співачки

Фотографії з матір'ю були зроблені під час весілля акторки з блогером Олександром Волошиним, яке відбулося в жовтні 2022 року. Крім того, на одній зі світлин також зображено бабусю Анни Трінчер. Рідні люди ніжно обіймаються та приголомшливо виглядають.


Анна Трінчер з мамою і бабусею / Фото з інстаграму співачки

На користувачів мережі нові світлини блогерки справили яскраве враження. Підписники блогерки привітали матір Анни Трінчер та написали безліч коментарів:

  • "Гарна дуже".
  • "Аня дуже схожа на маму".
  • "Як завжди, неймовірні красуні. Вітаю".
  • "Мама така гарнюща".
  • "Копія мами".
  • "Твоя мама дуже гарно виглядає".
  • "Можна дізнатися секрет молодості вашої бабусі та мами?"

Іменинниця Жанна Трінчер також відреагувала на привітання доньки: "Дякую, моя донечко".

Допис з рідними людьми Анна Трінчер опублікувала після певної паузи в інстаграмі. Адже до цього останніми фотографіями вона ділилася ще 9 січня. Загалом блогерка час від часу публікує свої фотографії з весільного архіву. В останньому дописі співачка показала, яке взуття приміряла для покупки на весілля.

Автор: Ольга Бомко