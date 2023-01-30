Акторка українського серіалу "Школа" та відома виконавиця поділилася на сторінці в інстаграмі весільними фотографіями зі своєю мамою та бабусею.
Дивіться також Після довгоочікуваного сюрпризу: що Анна Трінчер подарувала чоловікові на Новий рік
Фотографії Анни Трінчер до дня народження матері
Допис у соціальній мережі співачка присвятила мамі, в якої 29 січня було день народження.
"Моє коханнячко, з днем народження. Люблю тебе", – написала Анна Трінчер.
Анна Трінчер з мамою / Фото з інстаграму співачки
Фотографії з матір'ю були зроблені під час весілля акторки з блогером Олександром Волошиним, яке відбулося в жовтні 2022 року. Крім того, на одній зі світлин також зображено бабусю Анни Трінчер. Рідні люди ніжно обіймаються та приголомшливо виглядають.
Анна Трінчер з мамою і бабусею / Фото з інстаграму співачки
На користувачів мережі нові світлини блогерки справили яскраве враження. Підписники блогерки привітали матір Анни Трінчер та написали безліч коментарів:
- "Гарна дуже".
- "Аня дуже схожа на маму".
- "Як завжди, неймовірні красуні. Вітаю".
- "Мама така гарнюща".
- "Копія мами".
- "Твоя мама дуже гарно виглядає".
- "Можна дізнатися секрет молодості вашої бабусі та мами?"
Іменинниця Жанна Трінчер також відреагувала на привітання доньки: "Дякую, моя донечко".
Допис з рідними людьми Анна Трінчер опублікувала після певної паузи в інстаграмі. Адже до цього останніми фотографіями вона ділилася ще 9 січня. Загалом блогерка час від часу публікує свої фотографії з весільного архіву. В останньому дописі співачка показала, яке взуття приміряла для покупки на весілля.