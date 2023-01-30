Актриса украинского сериала "Школа" и известная исполнительница поделилась на странице в инстаграмме свадебными фотографиями со своей мамой и бабушкой.

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Фотографии Анны Тринчер ко дню рождения матери

Сообщение в социальной сети певица посвятила маме, у которой 29 января был день рождения.

"Моя любовь, с днем рождения. Люблю тебя", – написала Анна Тринчер.



Анна Тринчер с мамой / Фото из инстаграмма певицы

Фотографии с матерью были сделаны во время свадьбы актрисы с блогером Александром Волошиным, которая состоялась в октябре 2022 года. Кроме того, на одной из фотографий также изображена бабушка Анны Тринчер. Родные люди нежно обнимаются и потрясающе выглядят.



Анна Тринчер с мамой и бабушкой / Фото из инстаграмма певицы

На пользователей сети новые фотографии блоггерки произвели яркое впечатление. Подписчики блоггерки поздравили мать Анны Тринчер и написали множество комментариев:

"Хорошая очень".

"Аня очень похожа на маму".

"Как всегда, невероятные красотки. Поздравляю".

"Мама такая красивая".

"Копия мамы".

"Твоя мама очень хорошо смотрится".

"Можно узнать секрет молодости вашей бабушки и мамы?"

Именинница Жанна Тринчер также отреагировала на поздравление дочери: "Спасибо, моя доченька".

Сообщение с родными людьми Анна Тринчер опубликовала после определенной паузы в инстаграмме. Ведь ранее последними фотографиями она делилась еще 9 января. В целом блоггерка время от времени публикует свои фотографии из свадебного архива. В последнему сообщению певица показала, какую обувь примерила для покупки на свадьбу.

Автор: Ольга Бомко