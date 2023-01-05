Анна Трінчер довго просила коханого подарувати їй новий iPhone. Як з'ясувалося, Волошин вже давно придбав подарунок, але беріг його до Нового року. А тепер блогер показав, що ж для нього приготувала дружина.

До теми "Просила 2 тижні": Олександр Волошин розсекретив коштовний подарунок для Трінчер на Новий рік

Що Анна Трінчер подарувала коханому на Новий рік

В інстаграм-сторіс бізнесмен розповів, що отримав від дружини годинник від елітного італійського бренду Versace. Також Олександр додав, що Анна вже не вперше робить йому такий подарунок. Це третій годинник у колекції бізнесмена, яким його потішила кохана.



Трінчер подарувала Волошину годинник / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Блогери постійно придумують цікаві інфоприводи, щоб привернути увагу, залучити якомога більшу аудиторію людей. Однак про подарунки оголосили, лише трішки протримавши інтригу. Для пари це не було щось грандіозне.

Цього року більшість зірок зустріли новий рік у сімейному колі. Оскільки в країні війна, немає настрою для гучних святкувань, всі ще більше цінують час, проведений з рідними. Мережею ширилися зворушливі світлини з атмосферних святкувань. Хто і як зустрів переможний 2023 рік – дивіться у нашій добірці.