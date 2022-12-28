Навіщо так опошлили: мережа коментує відвертий кліп Трінчер і Позитива "Який ти козак" – відео

Ще у жовтні в Анни Трінчер і Позитива вийшов спільний трек "Який ти козак", який вірусився в тіктоці. 28 грудня відбулася прем'єра кліпу, але в мережі його назвали надвідвертим і дешевим.

Якщо два місяці тому пісня "Який ти козак" "залетіла" в мережі, то з відео Анна Трінчер і Позитив, схоже, прогадали. Кліп, який зрежисерував Марк Тельпіс, публіка не оцінила, адже в ньому ні натяку на козацтво та українську культуру.

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У мережі захейтили кліп Трінчер і Позитива "Який ти козак"

Хоч артисти і стверджують, що "Який ти козак" – це про силу та незламний бойовий дух українців, але юзери не помітили й натяку на національний мотив. Позитив у кліпі грав на приставці, а Анна Трінчер засвітила сідниці в ультраміні та дефілювала в ботфортах по столу.

Відеокліп відзнятий для підняття вашого настрою. Сподіваюсь, сюжетна лінія, присвячена відключенню електроенергії в країні, викличе у вас усмішку. Адже в тому і відмінність українців від усіх – ми будь-яку проблему можемо обіграти жартівливо і вирішити її з гордо піднятою головою,

– пояснила команда Анни Трінчер в описі.

Анна Трінчер, Позитив – Який ти козак: дивіться відео онлайн

Однак, судячи з коментарів, кліпом "Який ти козак" Анна Трінчер і Позитив лише нарвалися на хейт. У мережі розкритикували все – від надлишку реклами у відео до вульгарних образів артистки:

"Ось у мене питання, для чого так опошлили тему. Слова непогані, а кліп відверто низькопробний";

"На жаль, зрежисовано жахливо, кліп зовсім не відповідає пісні, виглядає дуже дешево, реклама неякісно написана. Зробили знову ж*пи, танці, шароварщина. У чому тут Україна? Розумію, що з бюджетами зараз важко, але, будь ласка, нумо процвітати в культурі, а не деградувати";

"У цьому кліпі все дивне та не поєднується між собою: текст – повна шароварщина, кліп – чисто реклама. Та ще й плюс несумісні образи взагалі";

"Слова ще плюс-мінус, мотив непоганий. Картинка – низькопробна вульгарщина";

"Вульгарна картинка і виляння дупою – гарантований успіх. Шкода, я теж бачив картинку в національному стилі. Козаки, де козаки?";

"Що сталося з тією прекрасною Анею? Що за дешева вульгарність? Кожен кліп напівголий! До чого тут козак та козачка?";

"Аня дуже гарна, але якщо дивитися об'єктивно, то кліп вийшов нуднуватий. У пісні дуже мало тексту, і обіграти складно";

"Кліп з нульовим сенсом";

"Кліп супер, але реклама "здешевила".

рекламу у відео "Який ти козак" команда Анни Трінчер пояснила тим, що пісня була створена на підтримку благодійної акції "Козаки та Аврора", завдяки якій передали 7 мільйонів гривень фонду "Повернись живим" на дрони для ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер випустила кліп на пісню "Зай", в якому знялися Павло Зібров, Наталка Денисенко та її чоловік Олександр Волошин. Тоді вона теж виправдовувалася за візуал і писала: "Кліп не обов'язково повинен відповідати настрою пісні".