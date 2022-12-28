Если два месяца назад песня "Який ти козак" "залетела" в сети, то с видео Анна Тринчер и Позитив, похоже, прогадали. Клип, срежиссированный Марком Тельписом, публика не оценила, ведь в нем ни намека на казачество и украинскую культуру.
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В сети захейтили клип Тринчер и Позитив "Який ти козак"
Хотя артисты и утверждают, что "Який ти козак" – это о силе и несокрушимом боевом духе украинцев, но юзеры не заметили ни намека на национальный мотив. Позитив в клипе играл на приставке, а Анна Тринчер засветила ягодицы в ультра мини и дефилировала в ботфортах по столу.
Видеоклип снят для поднятия вашего настроения. Надеюсь, сюжетная линия, посвященная отключению электроэнергии в стране, вызовет у вас улыбку. Ведь в том и отличие украинцев от всех – мы любую проблему можем обыграть шутливо и решить ее с гордо поднятой головой.
– объяснила команда Анны Тринчер в описании.
Анна Тринчер, Позитив – Який ти козак: смотрите видео онлайн
Однако, судя по комментариям, клипом "Який ти козак" Анна Тринчер и Позитив только нарвались на хейт. В сети раскритиковали все – от избытка рекламы в видео до вульгарных образов артистки:
- "Вот у меня вопрос, для чего так опошлили тему. Слова неплохие, а клип откровенно низкопробный";
- "К сожалению, срежиссировано ужасно, клип совсем не соответствует песне, выглядит очень дешево, реклама некачественно написана. Сделали опять ж*пы, танцы, шароварщина. В чем здесь Украина? Понимаю, что с бюджетами сейчас тяжело, но, пожалуйста, давайте преуспевать в культуре, а не деградировать";
- "В этом клипе все странное и не сочетается между собой: текст – полная шароварщина, клип – чисто реклама. Да еще плюс несовместимые образы вообще";
- "Слова еще плюс-минус, мотив неплохой. Картинка – низкопробная пошлость";
- "Вульгарная картинка и виляние задницей – гарантированный успех. Жаль, я тоже видел картинку в национальном стиле. Казаки, где казаки?";
- "Что произошло с той прекрасной Аней? Что за дешевая пошлость? Каждый клип полуголый! При чем здесь казак и казачка?";
- "Аня очень хорошая, но если смотреть объективно, то клип получился скучноват. В песне очень мало текста, и обыграть сложно";
- "Клип с нулевым смыслом";
- "Клип супер, но реклама "удешевила".
Напомним, ранее Анна Тринчер выпустила клип на песню "Зай", в котором снялись Павел Зибров, Наталья Денисенко и ее муж Александр Волошин. Тогда она тоже оправдывалась за визуал и писала: "Клип необязательно должен соответствовать настроению песни".