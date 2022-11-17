Анна Трінчер запросила у свій кліп "Зай" зірковий бомонд і навіть бабусю Олену Олександрівну, щоб передати стан українських жінок, які, рятуючись від війни, виїхали за кордон, але живуть у страху за рідних, у тузі за домом. За 7 годин відео вже набрало 71 тисячу переглядів, а коханий співачки радить подивитися його до мільйона.

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Анна Трінчер випустила трек "Зай"

"Зай" – це історія кожного з нас, хто сумує за своїм: за спогадами улюбленого села та міста, за дотиком близької людини, за смаками з дитинства, запахом рідного дому та простими, але такими життєво важливими речами", – прокоментувала Анна Трінчер.

Її кліп видався по-справжньому зірковим, адже в ньому зіграли Наталка Денисенко та Павло Зібров. Навіть попри це Трінчер "прилетіло" за сиру кукурудзу, яку вона їла з Волошиним серед поля, і занадто барвисту картинку, яка вибивається зі стилістики пісні.

Сира молочна кукурудза дуже смачна. І кліп не обов'язково повинен відповідати настрою пісні,

– відповіла артистка хейтерам в інстаграмі.

Анна Трінчер – Зай: дивіться відео онлайн

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