Українська блогерка та співачка Анна Трінчер розповіла про проблеми зі здоров'ям. Вона поділилась про це шанувальникам на сторінці в інстаграмі.

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Анна Трінчер поскаржилась на проблеми зі здоров'ям

Артистка розповіла, що в неї мала бути операція, хоч не додала, яка саме. Але напередодні вона здала аналізи, де виявилося, що існують певні проблеми.

Що стосовно аналізів. Чесно, я взагалі не думала, що в мене будуть якісь проблеми. Я сьогодні на 100% була налаштована на операцію. Але, на жаль, мій лікар анестезіолог сказав, що ми не можемо робити операцію з такими аналізами,

– зізналась Анна Трінчер.



У Трінчер проблеми зі здоров'ям / Фото з інстаграм-сторіз

"У мене знайшли глюкозу там, де її не повинно було бути. Тому мені треба буде здати повторні аналізи й аналізи на вміст глюкози в крові. Сьогодні не змогла це зробити через повітряну тривогу, тому операція просто зміщується ще на невизначений час", – додала зірка.



У Трінчер проблеми зі здоров'ям / Фото з інстаграм-сторіз



У Трінчер проблеми зі здоров'ям / Фото з інстаграм-сторіз

Додамо нещодавно операцію перенесла співачка Аліна Гросу. Після скарг на проблеми зі здоров'ям артистка розповіла, що перебуває в лікарні після хірургічного втручання. Операція тривала 3,5 години, але зірка не зізналась, що сталося.

Через кілька днів Аліну виписали додому. Вона не показала, як виглядає. "Я вже вдома, почуваюся трохи краще, вже стою на ногах. Все ще трохи болить".