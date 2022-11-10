Анна Трінчер заінтригувала новиною про вагітність: "У нас буде хлопчик"

Співачка Анна Трінчер і блогер Олександр Волошин вкотре опинилися в центрі скандалу. Подружжя опублікувало фото з УЗД, заінтригувавши новиною про вагітність, та нарвалося на критику.

Волошин відомий своїми скандальними відео. Тепер до розіграшів аудиторії приєднується і його дружина Анна Трінчер, яка крім співочої кар'єри також розвиває особистий блог в інстаграмі.

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Трінчер і Волошина розкритикували за фото з УЗД

На інстаграм-сторінках закоханих з'явилися фотографії, на яких Аня тримає в руках знімок з УЗД. На перший погляд, подружжя повідомляє, що очікує на поповнення в сім'ї. Провокативним є і підпис до фото: "У нас буде хлопчик".

Однак, якщо подивитися на УЗД уважніше, то видно, що там зображений котик. Тож таким дописом подружжя повідомило, що тепер в них є домашній улюбленець. Нещодавно Анна та Олександр відпочивали в Буковелі. Там під дверима ресторану побачили голодного котика. Закохані вирішили забрати його у свою сім'ю.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Та не всі підписники з розумінням поставилися до такої публікації. Чимало людей звинуватили подружжя у хайпі.

"Цей постійний хайп з натяком на вагітність вже справді бісить".

"Хайп на хайпі. Набридло. Просто відпишусь, бо ця вічна "Санта-Барбара" вже бісить".

"Вже немає слів".

"Але ви мене дратуєте. Дитячий садок. Вже не цікаво".

"Все життя – суцільний хайп. Вже нудить від цих постійних пустих інтриг".

"Оце ви не маєте на чому перегляди підняти. Жесть".

"Не блог, а цирк".

Скандали з Трінчер і Волошиним