Анна Трінчер заінтригувала новиною про вагітність: "У нас буде хлопчик"
Джерело:інстаграм Анни Трінчер
Співачка Анна Трінчер і блогер Олександр Волошин вкотре опинилися в центрі скандалу. Подружжя опублікувало фото з УЗД, заінтригувавши новиною про вагітність, та нарвалося на критику.
Волошин відомий своїми скандальними відео. Тепер до розіграшів аудиторії приєднується і його дружина Анна Трінчер, яка крім співочої кар'єри також розвиває особистий блог в інстаграмі.
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Трінчер і Волошина розкритикували за фото з УЗД
На інстаграм-сторінках закоханих з'явилися фотографії, на яких Аня тримає в руках знімок з УЗД. На перший погляд, подружжя повідомляє, що очікує на поповнення в сім'ї. Провокативним є і підпис до фото: "У нас буде хлопчик".
Однак, якщо подивитися на УЗД уважніше, то видно, що там зображений котик. Тож таким дописом подружжя повідомило, що тепер в них є домашній улюбленець. Нещодавно Анна та Олександр відпочивали в Буковелі. Там під дверима ресторану побачили голодного котика. Закохані вирішили забрати його у свою сім'ю.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
Та не всі підписники з розумінням поставилися до такої публікації. Чимало людей звинуватили подружжя у хайпі.
- "Цей постійний хайп з натяком на вагітність вже справді бісить".
- "Хайп на хайпі. Набридло. Просто відпишусь, бо ця вічна "Санта-Барбара" вже бісить".
- "Вже немає слів".
- "Але ви мене дратуєте. Дитячий садок. Вже не цікаво".
- "Все життя – суцільний хайп. Вже нудить від цих постійних пустих інтриг".
- "Оце ви не маєте на чому перегляди підняти. Жесть".
- "Не блог, а цирк".
Скандали з Трінчер і Волошиним
- У кінці лютого Анна Трінчер та Олександр Волошин виїхали з Києва на Захід України. На початку травня вони повернулися в столицю, але не могли зайти у квартиру, яку орендували до війни. Власниця елітного житла не пускала зірок та не віддавала 4 тисячі доларів.
- Рідні Трінчер не підтримали її рішення вийти заміж за блогера. Так, вона розсварилась з мамою і бабусею ще до грандіозної пропозиції.
- Війна стала шоком для Трінчер та Волошина. Пара ледь не розбіглася, бо не розмовляла одне з одним цілих три дні.