Анна Трінчер та Олександр Волошин розлучаються через рік після весілля
Джерело:Анна Трінчер
Українська співачка Анна Трінчер та блогер Олександр Волошин оголосили про розлучення. Чутки про їхній розрив ходили вже понад кілька тижнів.
Зіркове подружжя оприлюднило відверте відео під назвою "Ми розлучаємось!", де обговорили свої стосунки та рішення завершити шлюб. Минуло трохи більше як рік, як Анна та Олександр зіграли весілля.
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Анна Трінчер та Олександр Волошин розлучаються
Співачка та блогер розповіли, що криза у стосунках почалась близько пів року тому. Вони до останнього намагалися зберегти сім'ю, адже зверталися до сімейного психолога.
Щоб уникнути скандалу, Анна та Олександр записали відверту розмову про їхній шлюб, почуття зараз та розрив.
Так друзі, наша історія закінчена. Ми дорослі люди й так буває, головне, щоб кожен був щасливий, а разом чи ні – не важливо. Сподіваюсь, ви будете згадувати "нас" з посмішкою, як і ми один одного,
– поділилась Трінчер у підписі до ролика.
Ми розлучаємось, – Анна Трінчер та Олександр Волошин: відео
Що відомо про стосунки Трінчер та Волошина
- Інфлюенсер та співачка почали зустрічатися два роки тому навесні. Вже 22 жовтня 2021 Олександр Волошин зробив пропозицію коханій. Для гучної події він запросив 40 байкерів та усіх близьких друзів. Він вручив Анні обручку Cartier приблизно за 2500 доларів.
- Стосунки не минали без труднощів: рідні спершу не сприйняли новину про майбутнє одруження Анни, також пара кілька днів не розмовляла через кризу на початку повномасштабної війни. Все-таки пара одружилась у вересні минулого року. Наречені лише розписалися у Києві та поділили радість події з найближчими.
- Цього року у серпні Анна Трінчер з чоловіком вирішили роз'їхатися через пораду сімейного психолога. Тоді у мережі й почалися ширитися чутки про те, що співачка розлучилася з Олександром Волошиним. Проте зіркове подружжя спростувало плітки.