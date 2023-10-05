Чоловік Анни Трінчер відсвяткував 26-річчя без дружини: "Образилися одне на одного"

Чоловік української співачки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин відсвяткував день народження. Проте артистка не змогла приїхати, щоб особисто привітати коханого.

Шанувальники запідозрили, що пара має серйозні проблеми у шлюбі. Раніше Анна Трінчер зізналася, що переживає не найкращі часи у стосунках з Волошиним.

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Трінчер не було на дні народженні чоловіка

Олександр Волошин відсвяткував день народження не в Києві. Спочатку блогер планував побути з родиною, а згодом вирішив святкувати з друзями.

Проте його дружина-співачка не прийшла на його день народження.

"Трішки все пішло не за планом. Зранку мене привітали батьки, а потім я побачив повідомлення від Ані, що її не буде", – поділився блогер.



Трінчер не було на дні народженні Волошина / Фото з його інстаграм-сторіс

Прихильники пари захвилювалися, чи все гаразд в їхніх стосунках. Волошин відповів фанам та пояснив, що Трінчер не приїхала на святкування, бо захворіла.

Крім того, виявилося, що зіркове подружжя образилося на одне одного.

Тоді ми взагалі одне на одного образились. Я образився, бо вона не приїхала. Вона образилась через те, що я їй не телефонував. Хоча я їй телефонував, ми спілкувалися. Було таке непорозуміння, але ми вже все владнали,

– поділився Олександр.



Волошин пояснив, чому Трінчер не приїхала / Скриншот з його інстаграм-сторіс

Додамо, що 24 вересня закохані відсвяткували першу річницю шлюбу. Проте вони провели цей день окремо – Олександр поїхав з друзями в Карпати, а Анна залишилася в Києві.

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