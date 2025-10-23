Втім, артистку розкритикували, бо одна з них виявилася російською. Анна вже відреагувала на хейт у мережі. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку виконавиці.

Трінчер пояснила, що почала активніше читати художню літературу. Книги їй часто рекомендують підписники. Вона ж робить скриншоти з рекомендаціями й згодом надсилає асистенту, який їх замовляє.

Вчора забрала з пошти дві книжки, після обстрілів, втомлена. Показала вам, що в мене є дві нові книжки. Клянусь, що не звернула увагу, що вона написана російською мовою,

– каже Анна.

Йдеться про книгу англійської письменниці Марії Кореллі "Скорбота Сатани". Співачка підкреслила, що її замовляли на українському сайті.



Анна Трінчер показала російську книгу в інстаграм-сторіс / Скриншот з Threads

Я розумію, що я, як лідер думок, не маю права на такі помилки. Але є людський фактор –неуважність. Я замовила цю ж книгу українською. Читайте українською і все буде добре,

– зазначила Трінчер.

Додамо, що книга, яку замовили Анні Трінчер, входить у серію "Ексклюзивна література" від видавництва "АСТ". На це звернула увагу в Threads користувачка з ніком Lia.reads.



Книга, яку замовили Анні Трінчер / Скриншот з мережі

Що не так з видавництвом "АСТ"?