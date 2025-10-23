Ексклюзивно для 24 Каналу Трінчер розповіла про створення нової пісні, поділилась власними думками про любов і залежність. Детальніше – у матеріалі.

Анна Трінчер розповіла, що пісня NO COCAINA – "про кохання, яке може стати занадто сильним", про стосунки, коли почуття втрачають легкість і перетворюються на залежність, звичку.

Для мене ця пісня як нагадування собі й кожному: справжнє кохання не повинно тебе виснажувати. Воно не має бути наркотиком. Любов – це про свободу, про внутрішній спокій і натхнення, а не про біль. Іноді найважливіше – вміти відпустити, щоб повернути себе,

– зазначила співачка.

Трінчер хоче, щоб після прослуховування треку в кожного залишилось відчуття справжньої внутрішньої сили, щоб люди, які впізнають себе в цій історії, зрозуміли, що любов має "давати крила", а не знищувати.

Ми часто плутаємо пристрасть із залежністю, біль – із глибиною. А я хочу, щоб ця пісня нагадала: ти можеш кохати, відчувати, горіти, і при цьому не втрачати себе. Щоб після останньої ноти з'явилось бажання жити, рухатись, любити, але вже з відчуттям власної цінності,

– наголосила Анна.

Анна Трінчер – NO COCAINA: дивіться відео онлайн

Співачка вважає, що спорт може допомогти тримати емоційну стійкість, щоб не входити в залежні стосунки. Трінчер зізналась, що тренування для неї не лише про фізичну форму, але й про внутрішній баланс.

Саме під час тренувань у нас виділяються гормони, які допомагають залишатися емоційно стійкими, тримати фокус і не застрягати у залежних почуттях. Це своєрідна терапія через тіло: коли ти пропрацьовуєш не лише м’язи, а й емоції,

– пояснила вона.

Трінчер зазначила, що момент, коли кохання стає залежністю, відчувається чітко, адже людина починає втрачати себе: перестає чути власні бажання, забуває про те, що раніше надихало, а друзі й хобі відходять на другий план.

Справжнє кохання не має "з'їдати" тебе. Воно має бути про підтримку, про спільний розвиток, про свободу вдвох. Якщо ж ти постійно відчуваєш тривогу, залежність від присутності чи схвалення партнера – це вже дзвіночок. У таких моментах важливо зробити паузу й запитати себе: "Я щаслива поруч чи просто боюся бути без цієї людини?",

– додала Анна Трінчер.

Анна Трінчер / Фото пресслужба

Анна також поділилась, що записувала пісню NO COCAINA без музики, лише під біти.

Мені важливо було передати чуттєвість і напругу, які живуть у цій композиції, тож я буквально проживала кожну фразу фізично: рухом, диханням, тілом. Було непросто, але саме завдяки цьому пісня звучить так емоційно і по-справжньому,

– зазначила артистка.

Який трек раніше презентувала Анна Трінчер?