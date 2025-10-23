Відповідний допис Яремій розмістив у Threads, пише 24 Канал. Однак згодом стендап-комік його видалив.
Тарас Яремій образив дівчат, які підписують свої дописи в інстаграмі емоджі.
Чоловіки, хочете підкажу, як зрозуміти по інстаграму, що дівчина тупа п*зда і з нею немає про що говорити? Якщо вона свої дописи ось так підписує,
– написав чоловік і додав скриншоти з дописами, де є емоджі.
Хоч стендап-комік і видалив допис, користувачі Threads встигли зробити скриншот і поширили його мережею.
У Threads розкритикували Яремія. Сам стендап-комік згодом написав, що його сторінку зламали, однак багато людей не повірили Тарасу. Наразі чоловік не попросив вибачення у дівчат, яких міг образити.
Хто такий Тарас Яремій?
Тарас Яремій вже кілька років займається стендапом. На його ютуб-каналі також виходить "Шоу інтимних історій". Сторінка стендап-коміка в інстаграмі налічує понад 180 тисяч підписників.
Торік в інтерв'ю 24 Каналу Яремій розповідав, що у дитинстві брав участь у патріотичних заходах, у школі вів різні події, а в університеті грав у КВК.
Коли журналістка поцікавилась у Яремія, що його виділяє серед інших стендаперів, Тарас відповів так: "Я вмію помічати тонкі нюанси у буденних ситуаціях, з якими ми стикаємося сотні разів, але ніколи не бачили там нічого смішного. Більшість людей просто не звертає на них уваги, а там стільки смішного".