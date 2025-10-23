Відповідний допис Яремій розмістив у Threads, пише 24 Канал. Однак згодом стендап-комік його видалив.

Читайте також Цинізму нема меж: гість "Медичних історій" зізнався в насильстві над жінкою під наркозом

Тарас Яремій образив дівчат, які підписують свої дописи в інстаграмі емоджі.

Чоловіки, хочете підкажу, як зрозуміти по інстаграму, що дівчина тупа п*зда і з нею немає про що говорити? Якщо вона свої дописи ось так підписує,

– написав чоловік і додав скриншоти з дописами, де є емоджі.

Хоч стендап-комік і видалив допис, користувачі Threads встигли зробити скриншот і поширили його мережею.

У Threads розкритикували Яремія. Сам стендап-комік згодом написав, що його сторінку зламали, однак багато людей не повірили Тарасу. Наразі чоловік не попросив вибачення у дівчат, яких міг образити.

Реакція мережі на допис Тараса Яремія / Скриншоти з Threads

Хто такий Тарас Яремій?