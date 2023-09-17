Анна Саліванчук шокувала історією, як таксист обматюкав її та намагався "кинути" на гроші

З українською акторкою Анною Саліванчук нещодавно стався неприємний інцидент у Києві. Зірку здивував нахабний таксист, який хотів обдурити її на гроші.

Акторка поспішала до театру, коли помітила, що її авто забрав евакуатор. Тому Саліванчук довелося брати таксі, яке стояло просто на вулиці.

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Зірка запізнювалася, тож погодилася їхати з цим таксистом. І хоч поїздка зайняла лиш 6 хвилин, таксист почав вимагати з Анни 300 гривень. Зірка була шокована і відмовилася платити такі гроші.

Нам їхати хвилин шість, а він просить 300 гривень. Я кажу: "Ви що? Здуріли? Які 300 гривень? Ми їхали шість хвилин! Максимум 100 гривень я вам даю!". Він зачиняє авто та везе мене назад на місце,

– розповіла Саліванчук.



Анна Саліванчук розповіла про нахабного таксиста / Фото з інстаграму

Акторка розуміє свою вину, адже заздалегідь не запитала, скільки це коштуватиме.

Проте знаменитість була шокована такою поведінкою водія. Артистка зізналась, що просто вискочила з авто. Водночас водій ще й обматюкав акторку.

Був затор, у нього було старе авто, де можна було самому відкрити дверцята. Я відкрила і вибігла на ходу. Він ще й мене обматюкав,

– додала артистка.

Якби не запізнення, Саліванчук викликала б поліцію.