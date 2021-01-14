13 січня українці відзначали Старий Новий рік, а 14 січня святкують Василя. Знаменитості не залишаються осторонь і вітають прихильників з цими святами. Зокрема, акторка Анна Саліванчук поділилася історією Старого Нового року.

Старий Новий рік та Василя – завершальні дні у періоді новорічно-різдвяних свят. Зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" і стрічки "Свінгери" Анна Саліванчук на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала допис, у якому розповіла про історію свята Старого Нового року.

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Історія святкування Старого Нового року

Анна поділилася, що у ті часи, коли на Русі ще не було християнства, Новий рік люди святкували навесні – в день весняного рівнодення. Ц було природно, адже земля прокидалася від довгого сну, давала врожай і засинала на зиму, а люди рахували час з моменту її пробудження.. Потім прийшло християнство – візантійський календар поступово витісняв язичницький. І тоді Новий рік в нього рахували від 1 вересня.

Тим часом Європа цілеспрямовано жила за юліанським календарем. Цар Петро І, який любив все європейське та передове, перевів всю Росію на юліанський календар. Новий рік припадав на середину зими, 13 січня. Тоді святкування проходили з великим розмахом.

Кінцевим розвитком подій у цьому ланцюжку стало прийняття григоріанського календаря відліку. Відомо, що цей календар на 13 днів відрізняється від юліанського. А до того часу європейці вже давно святкували Новий рік за григоріанською системою. Саме через ці події виникло два Нових роки.

Усіх, хто святкує, вітаю! Старий Новий рік – це день, коли потрібно проводити старі думки, старий настрій і відкрити своє серце для нового, для чогось прийдешнього і майбутнього! Нехай рік буде легким, але яскравим, приємним, не пустим! Зі святом!

– написала в публікації зірка.

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