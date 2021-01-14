13 января украинцы отмечали Старый Новый год, а 14 января празднуют Василия. Знаменитости не остаются в стороне и поздравляют поклонников с этими праздниками. В частности, актриса Анна Саливанчук поделилась историей Старого Нового года.

Старый Новый год и Василия – завершающие дни в периоде новогодне-рождественских праздников. Звезда сериала "Однажды под Полтавой" и ленты "Свингеры" Анна Саливанчук на личной странице в инстаграме опубликовала сообщение, в котором рассказала об истории праздника Старого Нового года.

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История празднования Старого Нового года

Анна поделилась, что в те времена, когда на Руси еще не было христианства, Новый год люди праздновали весной – в день весеннего равноденствия. Это было естественно, так как земля просыпалась от долгого сна, давала урожай и засыпала на зиму, а люди считали время с момента ее пробуждения.. Затем пришло христианство – византийский календарь постепенно вытеснял языческий. И тогда Новый год в нем считали с 1 сентября.

Между тем Европа целенаправленно жила по юлианскому календарю. Царь Петр I, который любил все европейское и передовое, перевел всю Россию на юлианский календарь. Новый год приходился на середину зимы, 13 января. Тогда празднования проходили с большим размахом.

Конечным развитием событий в этой цепочке стало принятие григорианского календаря отсчета. Известно, что этот календарь на 13 дней отличается от юлианского. А к тому времени европейцы уже давно праздновали Новый год по григорианской системе. Именно из-за этих событий возникло два Новых года.

Всех, кто празднует, поздравляю! Старый Новый год – это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и будущего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, не пустым! С праздником!

– написала в публикации звезда.

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