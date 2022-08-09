Відома українська акторка Анна Саліванчук нещодавно приїхала у Буковець. З її сином днями трапилась неприємна історія.

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Анна Саліванчук поскаржилась на лікарів у Карпатах

Акторка розповіла, що її син впав на рівному місці – на металічну пластину, яка виглядала з-під штучної трави. Так Гліб розрізав коліно, тож йому знадобилась допомога лікаря. Анна відвела хлопця у медпункт, що був на курорті.

Я прийшла в лікарню, де мені сказали, що це медпункт, мені сказали – 3500 тисячі, я сказала: я заплачу гроші, але подивіться, чи треба щось робити, чи це небезпечно. "Ні, я не буду". Я сказала – дякую за клятву Гіппократа, ви суперлікар,

– поділилась Саліванчук.

Актрисі довелося викликати швидку, яка приїхала за пів години. Там їй повідомили, що найближча лікарня є в Яремче (це близько 40 кілометрів від Буковелю), але лікар там такий, що "якщо дитина буде плакати і кричати, він зашивати не буде". Зірка поїхала в заклад своїм авто, однак на місці ще довго чекала медика.

"Я можу лише здогадуватися, але мені здається, що він був напідпитку. Лікар починає дивитися на ногу, знімати пластир, а малий плаче. Лікар каже: "Якщо він буде плакати, то їдьте до Івано-Франківська і під загальним наркозом зашивайте коліно". Я домовляюся з Глібом, заспокоюю його, він все одно плаче, кажу: "Не хвилюйся, зараз буде не боляче, нічого страшного не будуть робити. Лікар повертається і каже: "Не брешіть своїй дитині. Я зараз буду шити. Так, Глібе, зараз голка зайде тобі в коліно і буде зашивати"", – додала Анна Саліванчук.

Акторка не розуміла, навіщо лікар знову змусив її сина плакати. Вона зізналась, що з 6 лікарів їй потрапилась лише одна "адекватна" медсестра.

Рану Гліба зашили, але не хотіли розповісти, як доглядати за швами й коли їх знімати, тому Саліванчук була змушена телефонувати знайомому хірургу.

В мене шок. По-перше, як на цілий Буковель немає ніякої лікарні, тільки ця людина, говорить такі суми, не факт, що вона фахівець, невідомо, чи він взагалі вміє шити. Як таке можливо, як люди поводяться? Зараз війна, а ви не можете пояснити, що робити з коліном. Це просто жахіття,

– підсумувала акторка.

Анна Саліванчук про лікарів у Буковелі: дивіться відео

Зауважимо, Анна Саліванчук повернулась із заходу України до Києва ще в травні. Ймовірно, тепер зірка відправилась на невеликий відпочинок.