Спортсменка довго приховувала свого таємничого обранця та не говорила про стосунки. Тепер стало відомо, що Різатдінова вже не разом з бойфрендом.

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Анна каже, що їхні стосунки не витримали тривалої розлуки. Адже гімнастка зараз живе в Іспанії разом із сином від першого шлюбу. Водночас її коханий залишився в Україні.

Жодних стосунків немає. "Дякую" війні. Ми спробували жити на відстані, але не виходить. Я така імпульсивна, емоційна, мені треба тактильність... До того ж, у мене дитина, я розриваюсь між дитиною, коханням, академією,

– розповіла Різатдінова.

За її словами, в її житті був лише спорт, вона не знала, як спілкуватися з хлопцями.

"З першого разу не вийшло, але у мене є чудовий син. І далі я хотіла родину. Я прагнула до цього затишку, але не виходить. Ми намагалися якось спілкуватися онлайн, але зараз нічого", – сказала Анна.

Зараз серце гімнастки вільне, і єдине, чого вона хоче від майбутнього обранця – аби його почуття йшли від серця. До того ж, їй важливо, щоб він міг знайти спільну мову з її сином.

"Складно ще й тому, що я намагаюся знайти і для себе кохану людину, і батька для Роми. Це інше, інша відповідальність та інші стосунки", – висловилася Різатдінова.

Дивіться інтерв'ю з Анною Різатдіновою: відео

У червні минулого року гімнастка розповіла, що рік зустрічається з хлопцем, а після перемоги планує вийти за нього заміж. Анна зізналася, що з обранцем давно знайома, але зблизилися вони, коли їй знадобилася допомога з відкриттям академії.

Нагадаємо, що Анна Різатдінова має 6-річного сина Романа від скандального олігарха Олександра Онищенка. У 2019 році пара оголосила про розлучення.