Спортсменка долго скрывала своего таинственного избранника и не говорила об отношениях. Теперь стало известно, что Ризадинова уже не вместе с бойфрендом.

Интересно Слезы с первых секунд: Анна Ризадинова эмоционально станцевала с Прохоровым на фоне разрушений Киева

Анна говорит, что их отношения не выдержали длительной разлуки. Ведь гимнастка сейчас живет в Испании вместе с сыном первого брака. В то же время, ее любимый остался в Украине.

Никаких отношений нет. "Спасибо" войне. Мы попытались жить на расстоянии, но не выходит. Я такая импульсивная, эмоциональная, мне нужна тактильность... К тому же, у меня ребенок, я разрываюсь между ребенком, любовью, академией,

– рассказала Ризадинова.

По ее словам, в ее жизни был только спорт, она не знала, как общаться с ребятами.

"С первого раза не получилось, но у меня есть отличный сын. И дальше я хотела семью. Я стремилась к этому уюту, но не получается. Мы пытались как-то общаться онлайн, но сейчас ничего", – сказала Анна.

Сейчас сердце гимнастки свободно, и единственное, чего она хочет от будущего избранника – чтобы его чувства шли от сердца. К тому же, ей важно, чтобы он мог найти общий язык с его сыном.

"Сложно еще и потому, что я пытаюсь найти и для себя любимого человека, и отца для Ромы. Это другое, другая ответственность и другие отношения", – выразилась Ризадинова.

Смотрите интервью с Анной Ризаддиновой: видео

В июне прошлого года гимнастка рассказала, что год встречается с парнем, а после победы планирует выйти за него замуж Анна призналась, что с избранником давно знакома, но сблизились они, когда ей понадобилась помощь с открытием академии.

Напомним, что Анна Ризадинова имеет 6-летнего сына Романа от скандального олигарха Александра Онищенко. В 2019 году пара объявила о разводе.