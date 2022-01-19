Після конкурсу краси "Міс Всесвіт 2021" в Тель-Авіві Анна Неплях влаштувала зимові канікули в Мексиці. Вона полетіла в Тулум і взяла з собою не лише пляжні вбрання, а й розкішні сукні. В одній з них модель повечеряла в ресторані.

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Образ Анни Неплях у сукні з декольте

На "Міс Україні Всесвіт 2021" приталена чорна сукня за коліно. Вона ефектно підкреслила апетитні стегна дівчини. Однак фішкою образу стали не форми Анни, а вигадливе декольте. Це ліф на тонких бретелях, переплетених між собою. На них тримаються ще й довгі рукава.

Ця сукня досить бюджетна як для Анни Неплях, у гардеробі якої сумки від Hermès та одяг від Chanel. Її вартість усього 5 500 гривень.

Анна Неплях у сукні з декольте / Фото з інстаграму "Міс України Всесвіт 2021"

Цікаво, що брендову сумку від Hermès Анні Неплях подарував останній бойфренд, з яким вона розійшлась перед фіналом "Міс Всесвіт 2021". Він був старшим на 13 років і не таким заможним, як її попередні кавалери.

Під сміливу сукню модель підібрала чорний клатч на золотому ланцюжку. Вона зробила легкий макіяж, виділивши очі, та довершила look підвісками й каблучками.

Анна Неплях у сукні з декольте / Фото з інстаграму "Міс України Всесвіт 2021"