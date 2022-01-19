После конкурса красоты "Мисс Вселенная 2021" в Тель-Авиве Анна Неплях устроила зимние каникулы в Мексике. Она полетела в Тулум и взяла с собой не только пляжные наряды, но и роскошные платья. В одном из них модель поужинала в ресторане.

Читайте также "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях показала, как выглядела 15 лет назад: милое детское фото

Образ Анны Неплях в платье с декольте

На "Мисс Украина Вселенная 2021" приталенное черное платье за колено. Оно эффектно подчеркнуло аппетитные бедра девушки. Однако фишкой образа стали не формы Анны, а вычурное декольте. Это лиф на тонких бретелях, переплетенных между собой. На них держатся еще и длинные рукава.

Это платье достаточно бюджетное как для Анны Неплях, в гардеробе которой сумки от Hermès и одежда от Chanel. Его стоимость всего 5 500 гривен.

Анна Неплях в платье с декольте / Фото из инстаграма "Мисс Украины Вселенная 2021"

Интересно, что брендовую сумку от Hermès Анне Неплях подарил последний бойфренд, с которым она разошлась перед финалом "Мисс Вселенная 2021". Он был старше на 13 лет и не таким состоятельным, как ее предыдущие кавалеры.

Под смелое платье модель подобрала черный клатч на золотой цепочке. Она сделала легкий макияж, выделив глаза, и довершила look подвесками и кольцами.

Анна Неплях в платье с декольте / Фото из инстаграма "Мисс Украины Вселенная 2021"