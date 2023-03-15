Анна розповіла, що раніше завжди розмовляла російською мовою. І хоч спочатку було важко, тепер Неплях навіть подобається її українська.

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У своїх Instagram-Stories дівчина відповіла на запитання підписників про мову. Неплях зазначила, що говорити державною – це її особистий вибір та навіть зобов’язання на рівні законі.

За її словами, спочатку було відторгнення української мови, адже вона все життя була російськомовною.

Потім з’явився мовний закон, за яким коли ти офіційний медіаресурс (а я офіційний ФОП), у разі не ведення сторінки українською – штраф. Тут вже почався мій власний вибір, бо я за те, щоб нести відповідальність за все, що ти робиш у своєму житті,

– заявила Анна.

Модель запевняє, що зараз кайфує від української мови у публічному просторі, закладах і навіть з друзями часто переходить на українську. "Особисто для це великий показник", – додала вона.



Неплях розповіла про перехід на українську / Фото з її інстаграм-сторіс

Крім того, Неплях висловила свою думку щодо людей, які продовжують вказувати іншим, якою мовою говорити. Вона зізнається, що якщо вони тією мовою допомагають країні, а не навпаки – це їхній вибір.

"Один із більших ворогів всередині – ті, що роблять розбрат та серед своїх шукають ворогів. Ті собаки, зазвичай, нічого не роблять, а тільки огризаються в коментарях і шукають, кого б ще звинуватити", – вважає Анна.



Неплях про ставлення до мови / Фото з її інстаграм-сторіс

Раніше Анна Неплях розповіла, що під час війни пережила чималий стрес, який негативно позначився на її фігурі. За 2 з половиною місяці вона погладшала на 9 кілограмів. Більше деталей – читайте у статті.