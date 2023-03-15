Анна рассказала, что раньше всегда говорила по-русски. И хотя сначала было тяжело, теперь Неплях даже нравится ее украинский.

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В своих Instagram-Stories девушка ответила на вопросы подписчиков о языке. Неплях отметила, что говорить на государственном – это его личный выбор и даже обязательства на уровне закона.

По ее словам, сначала было отторжение украинского языка, ведь она всю жизнь была русскоязычной.

Потом появился языковой закон, по которому когда ты официальный медиаресурс (а я официальный ФЛП), в случае не ведения страницы на украинском – штраф. Здесь уже начался мой собственный выбор, потому что я за то, чтобы нести ответственность за все, что ты делаешь в своей жизни,

– заявила Анна.

Модель уверяет, что сейчас кайфует от украинского языка в публичном пространстве, заведениях и даже с друзьями часто переходит на украинский. "Лично для это большой показатель", – добавила она.



Неплях рассказала о переходе на украинский / Фото с его инстаграм-сторис

Кроме того, Неплях высказала свое мнение по поводу людей, которые продолжают указывать другим, на каком языке говорить. Она признается, что если они на том языке помогают стране, а не наоборот – это их выбор.

"Один из больших врагов внутри – делающие раздор и среди своих ищущих врагов. Те собаки обычно ничего не делают, а только огрызаются в комментариях и ищут, кого бы еще обвинить", – считает Анна.



Непятна об отношении к языку / Фото с ее инстаграм-сторис

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