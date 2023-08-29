Окрім цього, Кошмал зізналася, хто зробив перший крок у стосунках. Як виявилось, ініціаторкою була саме акторка.

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Анна Кошмал зізналася, чи розлучається з чоловіком

У інстаграм-сторіс зірка часто спілкується з підписниками. Днями вона відповідала на запитання фанів. Серед питань було й про розлучення з чоловіком. Цю інформацію жінка спростувала.

А хто сказав, що я розійшлася з чоловіком? Чи я чогось не знаю?,

– відповіла актриса.



Анна Кошмал розповіла про розлучення з чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс

До того ж на запитання про те, хто зробив перший крок у стосунках, акторка дала ствердну відповідь: "Я!".

"Я вважаю, що жінка обирає чоловіка, не навпаки", – додала артистка.



Анна Кошмал поділилася деталями про стосунки з чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Тут слід зазначити, що Анна Кошмал вийшла заміж у 2017 році, але досі приховує чоловіка від публіки. Вона лише розповідала, що вони познайомилися на знімальному майданчику. Коханого акторки звати Іван.



У 2018 році Кошмал народила сина, якого назвали Михайлом.



До слова, 27 червня малюку виповнилось 5 років. Зіркова мама влаштувала для сина дитячу вечірку, на яку хлопчик запросив своїх друзів. На святі був і фокусник, який розважав малечу. Після конкурсів діти ласували тортом із зображенням мультиплікаційних героїв.