Кроме того, Кошмал призналась, кто сделал первый шаг в отношениях. Как оказалось, инициатором была именно актриса.

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Анна Кошмал призналась, разводится ли с мужем

В инстаграмм-сторис звезда часто общается с подписчиками. На днях она отвечала на вопросы фанатов. Среди вопросов было и о разводе с мужем. Эту информацию женщина опровергла.

А кто сказал, что я разошлась с мужем? Или я чего-то не знаю?,

– ответила актриса.



Анна Кошмал рассказала о разводе с мужем / Скриншот с инстаграмм-сторис

К тому же на вопрос о том, кто сделал первый шаг в отношениях, актриса дала утвердительный ответ: "Я!".

"Я считаю, что женщина выбирает мужчину, не наоборот", — добавила артистка.



Анна Кошмал поделилась деталями об отношениях с мужем / Скриншот с инстаграмм-сторис

Здесь следует отметить, что Анна Кошмал вышла замуж в 2017 году, но до сих пор скрывает мужчину от публики. Она только рассказывала, что они познакомились на съемочной площадке. Любимого актрисы зовут Иван.



В 2018 году Кошмал родила сына, которого назвали Михаилом.



К слову, 27 июня малышу исполнилось 5 лет. Звездная мама устроила для сына детскую вечеринку, на которую мальчик пригласил своих друзей. На празднике был и фокусник, развлекавший малышей. После конкурсов дети лакомились тортом с изображением мультипликационных героев.