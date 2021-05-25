Анна Богдан відповіла на хейт у мережі після перемоги на "Холостяку-11"

Переможниця романтичного шоу "Холостяк" 11 сезон Анна Богдан стикнулась з хвилею критики в мережі після закінчення проєкту. Та обраниця Заливако підкреслила, що їй однаково, що говорять інші.

21 травня закінчився 11 сезон шоу "Холостяк". Головний герой Михайло Заливако попри те, що дав другий шанс Юлі "Зайці", обрав Анну Богдан. Більшість користувачів мережі не погодилась з рішенням "Холостяка" та розкритикували новоспечену пару.

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Анна Богдан відповіла на критику в мережі

Обраниця Заливаки заявила, що їй байдуже на думку інших, бо головне – що вона знає правду. Вона додала, що з Михайлом її звів збіг обставин. Анна Богдан заповнила анкету на проєкт завдяки наполегливості сестри.

Завдяки нашому спілкуванню в скайпі він зрозумів, що щось в мені його чіпляє. Завдяки тому, що я не боюся висловлювати свою думку і показувати справжні емоції – він побачив мене справжню,

– висловилась Богдан.

"У кожного з нас є свої мінуси й свої плюси. Немає людей ідеальних. Тому ми і вибираємо тих, з мінусами яких ми згодні миритися і, можливо, навіть дружити", – наголосила дівчина.

Анна повідомила, що прихильники їй ставлять багато питань стосовно того, чи вона досі разом з Михайлом. Та однозначної відповіді Богдан поки що не дала.

Так склалося, що більшість пар які зустрілися на проєкті, в реальному, часом рутинному житті – розходилися. І це нормально. Адже кожен день ми пізнаємо людину в різних життєвих ситуаціях... Впевнена, що кожному з вас це знайомо,

– підсумувала переможниця шоу.

Реакція мережі

Анна Богдан запитала у прихильників, як вони вважають, чи разом залишилась дівчина з "Холостяком", чи ні. Та підписники розділилися у своїх думках: