21 мая закончился 11 сезон шоу "Холостяк". Главный герой Михаил Заливако несмотря на то, что дал второй шанс Юлии "Зайке", выбрал Анну Богдан. Большинство пользователей сети не согласились с решением "Холостяка" и раскритиковали новоиспеченную пару.

Интересно Выбирает не драму, а простоту, – Даша Ульянова прокомментировала финал "Холостяка-11"

Анна Богдан ответила на критику в сети

Избранница Заливако заявила, что ей безразлично мнение других, потому что главное – она ​​знает правду. Она добавила, что с Михаилом ее свело стечение обстоятельств. Анна Богдан заполнила анкету на проект благодаря настойчивости сестры.

Благодаря нашему общению в скайпе он понял, что что-то во мне его цепляет. Благодаря тому, что я не боюсь высказывать свое мнение и показывать настоящие эмоции – он увидел меня настоящую,

– высказалась Богдан.

"У каждого из нас есть свои минусы и свои плюсы. Нет людей идеальных. Поэтому мы и выбираем тех, с минусами которых мы согласны мириться и, возможно, даже дружить", – отметила девушка.

Анна сообщила, что поклонники ей задают много вопросов относительно того, до сих пор ли она вместе с Михаилом. Но однозначного ответа Богдан пока не дала.

Так сложилось, что большинство пар, встретившихся на проекте, в реальной, иногда рутинной жизни – расходились. И это нормально. Ведь каждый день мы узнаем человека в различных жизненных ситуациях... Уверена, что каждому из вас это знакомо,

– подытожила победительница шоу.

Реакция сети

Анна Богдан спросила у поклонников, как они считают, осталась ли вместе девушка с "Холостяком" или нет. И подписчики разделились в своих мнениях: