Анна Богдан відповіла на чутки про підписаний контракт із "Холостяком" Заливакою

Пара з "Холостяка-11" Михайло Заливако та Анна Богдан розійшлися. У мережі запідозрили, що вони підписали контракт, але дівчина відповіла хейтерам.

Михайло Заливако та Анна Богдан були разом понад рік, але історія їхнього кохання завершилась. Про все оголосила переможниця "Холостяка-11", але не назвала причин розставання. Тож у мережі почали припускати, що пара начебто підписала контракт.

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Анна Богдан відповіла коментаторам

Ще у дописі про розставання дівчина попросила у підписників не ставити зайвих запитань, оскільки хотіла прожити це "в тиші". Але її дірект однаково засипали повідомленнями: "Домовитись про режим тиші з вами неможливо. Готова з вами трішки поспілкуватись, відповім на пару ваших адекватних запитань".



Анна Богдан / Фото з інстаграм-сторіз

Серед повідомлень Анни Богдан були й такі, де фани запитували, чи стосунки із Заливако були за сценарієм:

"Це правда був контракт? Мені тяжко в це віриться, але хочеться почути це від вас";

"Час контракту закінчився і пройшла любов зразу?";

"Що, контракт закінчився?";

"Аню, скажи чесно, це був контракт? Чи якийсь сценарій".

На всі ці повідомлення та чутки про контракт Анна Богдан відповіла лаконічно.

Ні з одним чоловіком я не підписувала контрактів,

– зізналась дівчина.



Анна Богдан / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про розставання Анни Богдан і Михайла Заливаки

, що за всі сезони українського шоу "Холостяк" є лише одна пара, яка створила сім'ю. Головний герой 9 сезону Нікіта Добринін одружився зі своєю обраницею й переможницею проєкту Дашею Квітковою. Зараз подружжя виховує сина Лева.

12 червня Анна Богдан зізналась, що більше не може приховувати розрив стосунків з "Холостяком". Вона поділилась, що вирішила розповісти про все після того, як її засипали запитаннями: "де Міша?".

"На жаль, наші стосунки закінчилися, це моє остаточне рішення. Це рішення далось мені важко. Наше знайомство було найцікавішим, дуже класна історія, яку я завжди пам'ятатиму".