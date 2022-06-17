Анна Богдан відповіла на чутки про підписаний контракт із "Холостяком" Заливакою
Джерело:інстаграм Анни Богдан
Пара з "Холостяка-11" Михайло Заливако та Анна Богдан розійшлися. У мережі запідозрили, що вони підписали контракт, але дівчина відповіла хейтерам.
Михайло Заливако та Анна Богдан були разом понад рік, але історія їхнього кохання завершилась. Про все оголосила переможниця "Холостяка-11", але не назвала причин розставання. Тож у мережі почали припускати, що пара начебто підписала контракт.
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Анна Богдан відповіла коментаторам
Ще у дописі про розставання дівчина попросила у підписників не ставити зайвих запитань, оскільки хотіла прожити це "в тиші". Але її дірект однаково засипали повідомленнями: "Домовитись про режим тиші з вами неможливо. Готова з вами трішки поспілкуватись, відповім на пару ваших адекватних запитань".
Анна Богдан / Фото з інстаграм-сторіз
Серед повідомлень Анни Богдан були й такі, де фани запитували, чи стосунки із Заливако були за сценарієм:
- "Це правда був контракт? Мені тяжко в це віриться, але хочеться почути це від вас";
- "Час контракту закінчився і пройшла любов зразу?";
- "Що, контракт закінчився?";
- "Аню, скажи чесно, це був контракт? Чи якийсь сценарій".
На всі ці повідомлення та чутки про контракт Анна Богдан відповіла лаконічно.
Ні з одним чоловіком я не підписувала контрактів,
– зізналась дівчина.
Анна Богдан / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про розставання Анни Богдан і Михайла Заливаки
12 червня Анна Богдан зізналась, що більше не може приховувати розрив стосунків з "Холостяком". Вона поділилась, що вирішила розповісти про все після того, як її засипали запитаннями: "де Міша?".
"На жаль, наші стосунки закінчилися, це моє остаточне рішення. Це рішення далось мені важко. Наше знайомство було найцікавішим, дуже класна історія, яку я завжди пам'ятатиму".