Результати тесту шокували, – Анна Богдан розповіла, як перенесла COVID-19 на "Холостяку"

Учасниця проєкту "Холостяк-11" та ексдружина політика Андрія Богдана Анна захворіла на коронавірус. Вона зізналась, що найскладніше їй було перебувати на самоізоляції.

Колишня дружина ексочільника Офісу президента Андрія Богдана Анна є учасницею романтичного шоу "Холостяк" в 11 сезоні. Під час проєкту вона захворіла на коронавірус, тому вирішила розповісти, як усе було.

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Анна Богдан про COVID-19 на шоу

Зірка "Холостяка-11" поділилась, що після того, як вона розповіла про хворобу, її засипали запитаннями про те, як саме пройшов цей період. Зокрема, шанувальники запитували про самопочуття, як саме вона заразилась та чи не боялась Анна, що вона вилетить з проєкту ще до зустрічей з Михайлом.

"Так вийшло, що під час знімального процесу на COVID-19 захворів співробітник проєкту. Тому з метою безпеки всі дівчатка здали тест на коронавірус. Нічого не віщувало біди, я себе чудово почувала, скажу більше – я була впевнена, що абсолютно здорова. Результати тесту мене просто шокували", – зізналась Анна Богдан.

Дівчина розповіла, що її відразу ж ізолювали від всіх. І вже через кілька днів вона змогла зрозуміти, що означає захворіти на коронавірус. Анна додала, що була рада, що перенесла хворобу як грип і ніякої госпіталізації не було. Однак Богдан зізналась, що дуже важким став період самоізоляції.

Напевно, найважче для мене в той момент була самоізоляція. Я була в кімнаті постійно одна, нікуди не виходила. Від постійного перегляду телевізора вже нудило. Потім як порятунок мені принесли книгу. На момент онлайн-побачення, я була 8 днів на самоізоляції. Щоб якось розбавити мою обстановку, мій редактор принесла мені ноутбук. Тоді й відбулося наше онлайн побачення!

– зазначила дівчина.

Побачення Анни Богдан та Михайла Заливако