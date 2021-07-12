Анна Богдан поділилась кумедними фото з Михайлом Заливакою
Джерело:інстаграм Анни Богдан
Переможниця шоу "Холостяк" Анна Богдан опублікувала нові фото з Михайлом Заливакою та зачарувала мережу. Дівчина показала, як іноді проводить час з коханим.
Пара з романтичного шоу "Холостяк-11" Михайло Заливако та Анна Богдан продовжують розвивати стосунки. Вони подорожують, влаштовують прогулянки та побачення, відвідують фестивалі. Закохані не забувають ділитися яскравими світлинами з шанувальниками.
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Нові фото Богдан та Заливаки
Цього разу Анна Богдан показала, як "дуркує" з "Холостяком". Вона позувала перед камерою на ліжку, розмахуючи руками й ногами. Натомість Михайло спокійно сидів перед своєю обраницею та усміхався.
Для нових фото переможниця проєкту обрала стильний повсякденний аутфіт. Дівчина постала в білому топі та блакитних джинсах. Анна розпустила кучеряве волосся та зробила легкий макіяж. Натомість Михайло приміряв шорти з принтом та синю футболку.
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
Шанувальники поділилися враженнями від ефектних світлин у коментарях під публікацією:
- "Милі";
- "Михайло та Аня красиві, щасливі";
- "Клас";
- "Гарні фото";
- "Класні";
- "Дуже красиві".