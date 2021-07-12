Пара из романтического шоу "Холостяк-11" Михаил Заливако и Анна Богдан продолжают развивать отношения. Они путешествуют, устраивают прогулки и свидания, посещают фестивали. Влюбленные не забывают делиться яркими фотографиями с поклонниками.

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Новые фото Богдан и Заливакы

На этот раз Анна Богдан показала, как "дурачится" с "Холостяком". Она позировала перед камерой на кровати, размахивая руками и ногами. А Михаил спокойно сидел перед своей избранницей и улыбался.

Для новых фото победительница проекта выбрала стильный повседневный аутфит. Девушка предстала в белом топе и голубых джинсах. Анна распустила вьющиеся волосы и сделала легкий макияж. А Михаил примерил шорты с принтом и синюю футболку.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Поклонники поделились впечатлениями от эффектных фотографий в комментариях под публикацией: