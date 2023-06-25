Анна Богдан показала свою весільну сукню, в якій виходила заміж за Андрія Богдана

Анна Богдан – колишня дружина екс-глави Офісу президента. Про колишні стосунки з Андрієм Богданом вона говорить вкрай мало, а відомою стала після участі у шоу "Холостяк-11". Днями Анна показала весільну сукню, у якій виходила заміж.

Зазначимо, що пара розійшлася кілька років тому, проте шанувальники продовжують допитувати дівчину про Андрія Богдана. І хоч вона не дуже хоче ділитися цим, цього разу Анна зробила виняток.

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Що відомо про шлюб Анни з Андрієм Богданом

У Інстаграмі учасниця "Холостяка-11" опублікувала фото з дня свого весілля з Андрієм Богданом. Підписники попросили її показати сукню.

За її словами, схожі питання часто приходять їй вже протягом 2 років. Фото з весілля вона ніколи не публікувала, але тепер вирішила поділитися одним.

На оприлюдненій світлині Анна Богдан постала у білій пишні сукні з ефектним вирізом у зоні декольте. Образ вона доповнила об'ємною зачіскою, ніжним макіяжем та масивними сережками.



Анна показала сукню, у якій вийшла заміж за Андрія Бондана / Фото з її інстаграм-сторіс

Дівчина позувала босоніж. Очевидно, що кадр був зроблений на якомусь пляжі. Анна стояла у весільній сукні на піску, а навколо неї були красиві пейзажі. Можна припустити, що колишні закохані зіграли весілля у теплій країні.

Додамо, що про шлюб Анни з Андрієм Богданом практично нічого невідомо. У біографії чиновника йдеться лише про одне розлучення – з жінкою на ім’я Ольга, тоді як про там Анну немає жодного слова. До того ж, в мережі неможливо знайти спільної фотографії подружжя.

Через це підписники припускали, що учасниця "Холостяка-11" була не дружиною політика, а його коханкою. Знайшлися й ті, хто звинувачував дівчину у брехні. В одному з шоу Анна заявила, що у Вікіпедії вказана неправильна інформація. За її словами, вони розлучилися у 2019 році.

Участь Анни Богдан у "Холостяку-11"

Після розставання з екс-чиновником дівчина тривалий час була самотня. Але потім вона взяла участь у романтичному реаліті-шоу "Холостяк", де й перемогла. Головним героєм був Михайло Заливако.



Анна Богдан з Михайлом Заливако / Фото з соцмереж

Якийсь час пара мала стосунки та жила разом. Але з початком повномасштабної війни вони оголосили про розрив.