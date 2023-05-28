Я з перших днів із розвідкою, – скандальна дніпровська блогерка Алхім зробила дивне зізнання

28 травня 2023, 22:11
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Джерело:

Okay Eva

Блогерка Анна Алхім прославилась тим, що оприлюднила на численну авдиторію номер лікарні, у яку прилетіли згодом ворожі ракети. Також дівчина заявляла, що буцімто від перших днів великого вторгнення співпрацює з Головним управлінням розвідки.

У п'ятницю, 26 травня, російські окупанти обстріляли Дніпро. Декілька ворожих повітряних цілей влучили у лікарню, де надають допомогу пораненим військовим. Її номер у своїх соцмережах опублікувала інфлюенсерка Анна Алхім.

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Згодом користувачі також звернули увагу на інтерв'ю з блогеркою, що вийшло 23 травня. У ньому вона заявляє, що має контакти з ГУР, яке підпорядковується Міністерству оборони.

Що сказала Алхім

Власне, блогерка також запевнила, що, окрім розвідки, у перші дні широкомасштабної війни на неї вийшла Служба безпеки України. Водночас вона назвала всіх блогерів, що співпрацюють з такими силовими структурами, адекватними.

Так, звісно. Я з перших днів з розвідкою. Я думаю, що, напевне, всі адекватні блогери співпрацюють з розвідкою,
– заявила Алхім.

Окрім того, вона констатувала, що їй навіть пообіцяли якийсь "орден", однак вона від нього відмовилась, оскільки не вважає його чимось вартісним.

А також пільги їй не потрібні, оскільки наша країна, за її словами, це – "сплошная льгота". Насправді не дуже зрозуміло, що мала на увазі Алхім. 

Як Анна Алхім працювала на розвідку: дивіться інтерв'ю (з 47:17)

Як блогерка реагувала на критику

  • Не можемо не згадати в цьому матеріалі, як Анна Алхім вирішила відреагувати на звинувачення у наведенні ворожих ракет на лікарню в Дніпрі. Власне, блогерка назвала людей, які висувають їй претензії, "тупорилим стадом", адже, за її словами, текст з номером цього медичного закладу поширювали усі жителі міста.
  • "Я зробила цей репост, тому що він був у половини Дніпра. Оскільки я з Дніпра, я, звичайно ж, завжди роблю репости. Вас це абсолютно нах*й не цікавить. Бо вам треба тільки обх**с*сити Алхім. Занести в якісь ваші єб*н* нікому не потрібні тупі пабліки, і сказати, що я навідниця. От і все. Що я можу сказати з цього приводу? Йдіть нах*й", – заявила вона.
  • Разом з тим цей скандал коментував відомий активіст, блогер та волонтер Сергій Стерненко. Він констатував, що Алхім є любителькою Путіна, адже сама в цьому зізнавалась у 2020 році в одному з інтерв'ю.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак