У п'ятницю, 26 травня, російські окупанти обстріляли Дніпро. Декілька ворожих повітряних цілей влучили у лікарню, де надають допомогу пораненим військовим. Її номер у своїх соцмережах опублікувала інфлюенсерка Анна Алхім.

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Згодом користувачі також звернули увагу на інтерв'ю з блогеркою, що вийшло 23 травня. У ньому вона заявляє, що має контакти з ГУР, яке підпорядковується Міністерству оборони.

Що сказала Алхім

Власне, блогерка також запевнила, що, окрім розвідки, у перші дні широкомасштабної війни на неї вийшла Служба безпеки України. Водночас вона назвала всіх блогерів, що співпрацюють з такими силовими структурами, адекватними.

Так, звісно. Я з перших днів з розвідкою. Я думаю, що, напевне, всі адекватні блогери співпрацюють з розвідкою,

– заявила Алхім.

Окрім того, вона констатувала, що їй навіть пообіцяли якийсь "орден", однак вона від нього відмовилась, оскільки не вважає його чимось вартісним.

А також пільги їй не потрібні, оскільки наша країна, за її словами, це – "сплошная льгота". Насправді не дуже зрозуміло, що мала на увазі Алхім.

Як Анна Алхім працювала на розвідку: дивіться інтерв'ю (з 47:17)

Як блогерка реагувала на критику