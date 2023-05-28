У п'ятницю, 26 травня, російські окупанти обстріляли Дніпро. Декілька ворожих повітряних цілей влучили у лікарню, де надають допомогу пораненим військовим. Її номер у своїх соцмережах опублікувала інфлюенсерка Анна Алхім.
До теми Жахливі руйнування та багато постраждалих: що відомо про ракетний удар по поліклініці у Дніпрі
Згодом користувачі також звернули увагу на інтерв'ю з блогеркою, що вийшло 23 травня. У ньому вона заявляє, що має контакти з ГУР, яке підпорядковується Міністерству оборони.
Що сказала Алхім
Власне, блогерка також запевнила, що, окрім розвідки, у перші дні широкомасштабної війни на неї вийшла Служба безпеки України. Водночас вона назвала всіх блогерів, що співпрацюють з такими силовими структурами, адекватними.
Так, звісно. Я з перших днів з розвідкою. Я думаю, що, напевне, всі адекватні блогери співпрацюють з розвідкою,
– заявила Алхім.
Окрім того, вона констатувала, що їй навіть пообіцяли якийсь "орден", однак вона від нього відмовилась, оскільки не вважає його чимось вартісним.
А також пільги їй не потрібні, оскільки наша країна, за її словами, це – "сплошная льгота". Насправді не дуже зрозуміло, що мала на увазі Алхім.
Як Анна Алхім працювала на розвідку: дивіться інтерв'ю (з 47:17)
Як блогерка реагувала на критику
- Не можемо не згадати в цьому матеріалі, як Анна Алхім вирішила відреагувати на звинувачення у наведенні ворожих ракет на лікарню в Дніпрі. Власне, блогерка назвала людей, які висувають їй претензії, "тупорилим стадом", адже, за її словами, текст з номером цього медичного закладу поширювали усі жителі міста.
- "Я зробила цей репост, тому що він був у половини Дніпра. Оскільки я з Дніпра, я, звичайно ж, завжди роблю репости. Вас це абсолютно нах*й не цікавить. Бо вам треба тільки обх**с*сити Алхім. Занести в якісь ваші єб*н* нікому не потрібні тупі пабліки, і сказати, що я навідниця. От і все. Що я можу сказати з цього приводу? Йдіть нах*й", – заявила вона.
- Разом з тим цей скандал коментував відомий активіст, блогер та волонтер Сергій Стерненко. Він констатував, що Алхім є любителькою Путіна, адже сама в цьому зізнавалась у 2020 році в одному з інтерв'ю.