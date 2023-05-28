В пятницу, 26 мая, российские оккупанты обстреляли Днепр. Несколько вражеских воздушных целей попали в больницу, где оказывают помощь раненым военным. Ее номер в своих соцсетях опубликовала инфлюэнсер Анна Алхим.
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Впоследствии пользователи также обратили внимание на вышедшее 23 мая интервью с блогершей. В нем она заявляет, что имеет контакты с ГУР, которое подчиняется Министерству обороны.
Что сказала Алхим
Собственно, блогерша также заверила, что, кроме разведки, в первые дни широкомасштабной войны на нее вышла Служба безопасности Украины. В то же время, она назвала адекватными всех блогеров, сотрудничающих с такими силовыми структурами.
Да, конечно. Я с первых дней с разведкой. Я думаю, что, наверное, все адекватные блогеры сотрудничают с разведкой,
– заявила Алхим.
Кроме того, она констатировала, что ей даже пообещали какой-то "орден", однако она от него отказалась, поскольку не считает его чем-то стоящим.
А также льготы ей не нужны, поскольку наша страна, по ее словам, это "сплошная льгота". На самом деле, не очень понятно, что имела в виду Алхим.
Как Анна Алхим работала на разведку: смотрите интервью (с 47:17)
Как блогерша реагировала на критику
- Не можем не упомянуть в этом материале, как Анна Алхим решила отреагировать на обвинения в наведении вражеских ракет на больницу в Днепре. Собственно, блогерша назвала людей, выдвигающих ей претензии, "тупорылым стадом", ведь, по ее словам, текст с номером этого медицинского учреждения распространяли все жители города.
- "Я сделала этот репост, потому что он был у половины Днепра. Поскольку я из Днепра, я, конечно же, всегда делаю репосты. А какие-то ваши еб*н* никому не нужны тупые паблики, и сказать, что я наводница. Вот и все. Что я могу сказать по этому поводу? Идите нах*й", – заявила она.
- Вместе с тем этот скандал комментировал известный активист, блогер и волонтер Сергей Стерненко. Он констатировал, что Алхим является любительницей Путина, ведь сама признавалась в этом в 2020 году в одном из интервью.