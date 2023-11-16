У сукні з потужним меседжем: Ангеліна Усанова вразила вбранням у півфіналі "Міс Всесвіт–2023"

Сальвадор був обраний місцем проведення цьогорічного конкурсу краси "Міс Всесвіт", фінал якого має відбутися 18 листопада. Перед цією подією, 16 листопада, глядачі мали честь стати свідками півфіналу конкурсу. Так, свої вбрання продемонструвала представниця України Ангеліна Усанова.

Вона показала три образи. Зокрема, дівчина була одягнена в коктейльну сукню, купальник та вечірню сукню, яка містить у собі глибокий символізм.

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Ангеліна Усанова виступила в півфіналу "Міс Всесвіт–2023"

Спершу конкурсантка заворожила глядачів Preliminary Competition елегантною коктейльною сукнею приємного бірюзового відтінку зі стразами та красивим декольте від Clarrise Designs. До свого вбрання вона додала сережки та підбори.

Згодом Ангеліна вийшла на сцену в яскравому червоному купальнику Rubin Singer з глибоким декольте. Крім того, вона довершила свій образ великими сережками-кільцями та підборами від Jojo Bragais.

Наостанок українка з'явилася у вечірній сукні відомої нідерландської дизайнерки Iris Van Herpen, чиї вишукані вбрання прикрашали Бейонсе, Наомі Кемпбелл, Кару Делевінь та багатьох інших світових знаменитостей.

Плаття Ангеліни з колекції Carte Blanche і називається Phoenix rising ("Відродження").

Україна, яку хотіли знищити і спалити, повстає з попелу, як птах Фенікс, і відроджується у повній свободі, справжній незалежності та красі,

– меседж, який дівчина хотіла продемонструвати з допомогою вбрання.

У цьому вишуканому образі гармонійно поєднані чорний, кремовий і золотий відтінки, підкреслені об'ємними вставками по всій довжині. Додає шарму напівпрозора спідниця в підлогу, яка завдяки приталеному силуету та сміливому вирізу внизу підкреслює витончену фігуру.

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Сукня припала до душі глядачам, тож вони наголосили, що Ангеліні вона дуже личить. До того ж люди відзначили чудовий задум українки.