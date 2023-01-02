Ані Лорак спровокувала мережу новим дописом: звернулась українською та підіграла Росії

Українська співачка Ані Лорак продовжує сидіти та працювати у Росії, інколи публікуючи цинічні дописи про мир, якого вона нібито так прагне. Щоправда, жінка ще жодного разу не назвала Росію агресором. Після Нового року вона розповіла, як її брат ховався від атаки росіян після півночі.

Артистка, яка родом з Буковини, пожалілась на погану новорічну ніч, яку зустрів її брат в Україні. Він ховався у підвалі, проте не назвала, від чого саме, хоча українці чудово розуміють – рівно опівночі Росія атакувала столицю та інші міста України "Шахідами" та іншим озброєнням.

До слова "Нравіцца – не нравіцца, Росія розширяється" та інші безглуздя: за пропаганду взявся і Петросян

Минула ніч для мене — роздвоєність почуттів. Мені було болісно спілкуватися з братом в той час, як він ховався у підвалі з пляшкою Jack Daniels під звуки бомб. Страх, гнів і безсилля від усієї цієї ситуації затьмарили момент, який мав би стати святом. Всім серцем сподіваюся, що цей новий рік принесе нам можливість знову об’єднатися за столом із найголовнішим, що у нас може бути – нашими родинами...

– написала Ані Лорак.

Що цікаво, свій допис вона вперше від 24 лютого звернулась українською мовою. Ймовірно, такий символічний жест вона вирішила зробити у новому 2023 році. Втім, українці не пройнялись співчуттям чи жалем до співачки, а навпаки – вкотре її засудили, що та замовчує війну і не називає речі своїми іменами. Серед них виступив ведучі Анатолій Анатоліч та Раміна Есхакзай, продюсер Олег Боднарчук, а також інші українці:

"Це була 311 ніч, коли люди ховаються і без пляшок. Хіба що можна твоїх друзів "колю" і "філю" на пляшку посадити. Попроси брата тобі її вислати", – Анатолій Анатоліч про Баскова та Кіркорова;

про Баскова та Кіркорова; "Кароліно, а чому ви досі не пишете, що Росія пішла з повномасштабною війною на Україну? Поки ви виступаєте в Москві, ваші близькі від атак ракет, які запускають росіяни. Ваша позиція така лицемірна, що навіть українська команда покинула вас в перші дні війни та покинула Москву. Наразі позиція того самого Соловьйова більш чесна. Мені соромно, що у нас з вами однаковий паспорт. Ви росіянка і за типом мислення, і за позицією, і повинні бути за паспортом", – Раміна про лицемірство Лорак;

про лицемірство Лорак; "А в чому "роздвоєність почуттів"? З одного боку брат потерпає від повітряної небезпеки з боку РФ, а з іншої – гроші з РФ у власній кишені?", – Олег Боднарчук ;

; "А чому він ховався в підвалі? Не від російських атак випадково?";

"А што за сітуация такая? Што случілась? Кто же там брата бомбит, єсть версіі? А то нівсьотакадназначна!";

"А хто бомбить брата в Україні?";

"Так, і що найцікавіше, Кароліна колись скаже хто ж насправді бомбить брата в Україні, чи так і буде вимахуватись?";

"На двох стільцях не всидіти! Ви зробили свій вибір! Залишайтесь у Росії!".



Ані Лорак згадала про брата в Україні, але не назвала винуватця обстрілів / Скриншот з інстаграму

Додамо, що у передноворічну ніч Ані Лорак написала в інстаграмі, що "Як було б чудово зібрати всю мою сім'ю разом знову. Мої найкращі побажання та любов кожному!". Втім, і там українці написали їй кілька "ласкавих" слів, що возз'єднатись можна легко, головне – визнати, хто є агресором, а хто жертвою війни.

Також у Новий рік ще одна співачка з України Таїсія Повалій розважала російську публіку на "Блакитному вогнику". Вона заспівала "Червону руту" українською мовою, поки на Україну здійснювався черговий терористичний напад.