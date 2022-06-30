Коли Україну закидають ракетами: Ані Лорак була на святкуванні дня народження сина Кіркорова

Зрадниця Ані Лорак вперше за час війни в Україні з'явилася на публіці. Артистка побувала на вечірці з нагоди дня народження сина Філіпа Кіркорова. Лорак відпочивала в компанії прихильників Путіна, армія якого щодня закидає Україну ракетами.

Відповідне відео опублікували на фан-сторінці виконавиці. Шанувальники дуже раді, що Лорак нарешті з'явилася на публіці.

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Після початку війни на Донбасі у 2014 році Ані Лорак продовжила виступати в Росії, жила там. Коли країна-агресорка розпочала неспровоковану війну проти України, гастролерка не висловила свою позицію, не закликала зупинити вбивства мирних людей. Натомість вона мовчала. Та це мовчання можна розуміти, як підтримку путінського режиму. Лорак обрала гроші й підтримала вбивства тих українців, які нетерпляче чекали на її концерти в Харкові, Одесі та інших українських містах.

Ані Лорак була на вечірці Кіркорова

Ще один прихильник Путіна – Філіп Кіркоров організував на Росії вечірку з нагоди святкування дня народження свого сина. У той час, коли російські ракети летіли на мирних українців, міста, торгові центри, автосервіси, Лорак розважалася в компанії прихильників божевільного вбивці.

Також на святкуванні були присутні: дружина речника Путіна Дмитра Пєскова – Тетяна Навка, Йосиф Пригожин і Григорій Лепс. Крім Ані Лорак, зі зрадниць України ще були Валерія та Анна Асті з дуету Artik & Asti.

Лорак на вечірці Кіркорова: дивіться відео онлайн