Ані Лорак після атаки дронів подарувала пральну машину біженцям з Донбасу: відео з Підмосков'я

Схоже, після того, як дрони з наліпками "Фонд помсти Ані Лорак" атакували Москву, зрадниця вирішила хутенько вистелитися перед Кремлем. Вона приїхала в Підмосков'я, щоб вручити пральну машину біженцям з Донбасу.

Відео з Ані Лорак та сімейною парою з Луганської області поширили росЗМІ. У публікаціях йдеться, що рік тому Іван, Тетяна та двоє їхніх дітей "були змушені тікати в розпал бойових дій" і починати нове життя в місті Звенигород, що в Підмосков'ї. Їхня історія нібито так розчулила зрадницю України, що вона вирішила зробити сюрприз – приїхала з матеріальною допомогою.

Не пропустіть Що в тебе в голові, – Алан Бадоєв емоційно звернувся до зрадниці Ані Лорак, яку палко захищав

Ані Лорак подарувала біженцям з Донбасу пральну машину

До біженців з Донбасу Ані Лорак приїхала з пральною машиною. Це смішно бодай тому, що саме їх окупанти стягували під час окупації Київщини. Крім того, привезла одяг для дітей, предмети гігієни, побутової хімії та продукти, а у квартирі розіграла теплі обійми.

РосЗМІ пишуть, що Іван і Тетяна нібито ні про що не здогадувалися і здивувалися, коли побачили Ані Лорак на порозі. До того ж кажуть, що артистка "не афішувала свій візит", однак чомусь усе вдалося зняти на камеру та злити в мережу.

Крім того, у День захисту дітей, коли Росія атакувала Київ і вбила 9-річну дівчинку з мамою, Ані Лорак як ні в чому не бувало "накатала" звичний для себе пост про любов і милосердя, які "здатні змінити світ на краще". Вона також закликала підтримати російський фонд "Щасливе дитинство", який звинувачує у війну Україну та нібито допомагає дітям, постраждалим на Донбасі.

"З Міжнародним днем захисту дітей! Діти – наше майбутнє. Нехай наші діти будуть кращими, ніж ми. Я завжди допомагала, допомагаю і допомагатиму дітям, адже всі вони заслуговують на нашу любов", – написала зрадниця, але чомусь і словом не обмовилася про вбиту Росією 9-річну киянку з Деснянського району.