Ані Лорак нарешті пояснила, чому мовчить про війну: зрадниця знову защебетала про любов

З країни-терориста Росії Ані Лорак дременула в Іспанію і вже звідти роз'яснила, чому дев'ять місяців мовчить про війну в Україні. Виявляється, вона стулила пельку, бо не хоче бути використаною.

Зрадницю Ані Лорак вже "розносили" в мережі за фотосесію в Іспанії на тлі моря, а тепер вона підкинула новий привід для хейту. Артистка натякнула, що не коментує вторгнення Росії в Україну, бо десь прочитала, що "щоб почути, треба спочатку помовчати".

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Чому насправді Ані Лорак мовчить про війну

Привіт мої любі, привіт мої дорогі. Багато хто питає, де я. Я тут, я з вами. Знаю, що ви сумували, і я теж дуже сумую за вами. Багато чого хочеться сказати, але мені не хочеться бути використаною ніким і нічим. Можливо, це була і є причина мого мовчання,

– звернулася Ані Лорак з Іспанії.

На десятий місяць війни вона нібито нарешті второпала, що їй робити – творити як ні в чому не бувало. "Я провела цей час, прислухаючись до себе і до свого серця. Згодом мені стало ясно, в якому напрямку мені потрібно рухатися. Цей напрямок вказує на вас, це завжди були ви", – додала гастролерка у підписі до відео.

До того ж співачка, яка рік тому називала себе "деревом любові" та "пташкою, яка дарує музику без кордонів", нагадала, що її місія – нести любов. На думку зрадниці, це все, чого зараз потребують люди.

З самого дитинства я завжди хотіла співати, тому що хотіла нести любов. Любов – це все, що нам треба. Зараз мені хочеться по-особливому ділитися з вами своїми думками, переживаннями, емоціями, хочеться більше чути, відчувати вас,

– защебетала Ані Лорак.