"Гнида і гниль": Ані Лорак недолуго вибачилася у Прощену неділю

За цілий рік колишня народна артистка Ані Лорак так і не насмілилася назвати війну війною та засудити Росію. Тож відкупити гріхи вирішила у Прощену неділю, 26 лютого. Однак українці різко відреагували на її недолугі вибачення.

На початку березня в Ані Лорак відбудеться прем'єра треку про токсичні стосунки. Анонс вона чомусь приплела до Прощеної неділі й написала, що прощає всіх, хто її образив. Гастролерка й собі попросила вибачення під шумок. Українці, звичайно ж, не пройшли повз і нагадали зрадниці її місце.

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Ані Лорак недолуго попросила вибачення у всіх

У цей особливий день я прощаю всіх тих, хто мене чимось образив, а також прошу пробачити тим, кому я завдала болю,

– здивувала заявою Ані Лорак.

Вона також розповіла, як вибралася з токсичних стосунків і похвалилася, що стала щасливою. Схоже, усе завдяки бойфренду Ісааку Віджраку – філософу, цілителю та творцю позитивної карми, про стосунки з яким Ані Лорак оголосила в січні цього року.

"Щоб стати жінкою, якою я є сьогодні, мені довелося пройти через важкі уроки минулих стосунків. Мені знадобився деякий час, щоб зрозуміти, що токсичне кохання – це не справжнє кохання і що це брак самоповаги. Зараз я вдячна всім цим переживанням, які привели мене до потрібного моменту з'єднання з собою, а також того, що я змогла знайти людину, з якою можу відчути жіноче щастя", – написала співачка.

Ані Лорак / Фото з інстаграму зрадниці

Реакція українців на вибачення Лорак

Українці бурхливо відреагували на недолугі вибачення Ані Лорак, яка називає війну "хаосом". Їй нагадали, що відмитися не вдасться, бо таку зраду Батьківщина не пробачить ніколи:

"Хай Бог прощає, а ми українці та рідна Україна, думаю, будемо довго пам'ятати вашу зраду батьківщини";

"Тобі нема пробачення! Ти зрадила найрідніше – Батьківщину! Гнида і гниль";

"І ким ти стала? Зрадницею? Співачкою, яку позбавили всіх нагород та звань? Великого досягла";

"Війна, треба не мовчати, а говорити, що робить Росія";

"Українці вас уже не чекають. Ви втратили найцінніше – довіру. Нам зараз тяжко, але ми вистоїмо і переможемо. Нам допомагає весь світ. А вам творчих успіхів, співайте, задовольняйте народ, який вбиває, ґвалтує, пускає ракети на ваших братів і сестер. Слава Україні";

"У далеких 2000-х ви були в моїй школі у Дніпрі й говорили як посол ООН про любов та мир. Ми вас прощаємо, але нас вбивають ваш мир і любов. І вам з цим жити, вам нести тягар примирення з жахіттям. Що будете розказувати своїм онукам – вибір теж за вами".

До речі, у листопаді Ані Лорак пояснювала, що мовчить про війну, бо "не хоче бути використаною ніким і нічим". Вона вирішила просто "нести любов". У той самий час гастролерка жалілася, що в новорічну ніч її брат "ховався у підвалі з пляшкою Jack Daniels під звуки бомб".