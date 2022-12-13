"Ви давитесь руснявим духом": Ані Лорак оскандалилася новою заявою про дружбу з росіянами

Ані Лорак відсиджуючись в Іспанії, медитувала з коучем – втамовувала біль і горе за тих, хто страждає. Вочевидь, за українців. Попри це гастролерка мріє, що ми з росіянами знову заживемо дружньо.

Якщо раніше Ані Лорак називала війну "хаосом", то цього разу поспівчувала сім'ям, які страждають. Вона вдалася до дихальних практик і побажала українцям і росіянам задихати одним повітрям. У мережі не оцінили.

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Саме в проміжках між кожним вдихом і видихом, які я роблю, глибокий біль і горе, які я відчуваю за всі сім'ї, які зараз страждають, зникають на кілька секунд. Я хочу, щоб ми всі могли спокійно дихати одним повітрям,

– підписала Ані Лорак.

У коментарях "подякували" за майстер-клас, який "полегшить" життя українців під російськими обстрілами, і написали, що не хочуть дихати з нею одним повітрям:

"Кароліно, а ви не хочете зробити онлайн чи очний майстер-клас з дихання для українців, які втратили все? Ми продихаємо разом з вами ваш біль";

"А, так от як ти знімаєш стрес від того, що замовчуєш війну у рідній країні, яку розпочала Росія. Цікаво, ці практики корисні тільки для буковинців чи й для тих, хто залишився під обстрілами, Каролін?";

"Ви давитесь руснявим духом, тож не дай Боже нам з вами дихати одним і тим же повітрям";

"Українські фанати тобі зроблять медитацію, як попадешся";

"Біль щодо українських родин, я сподіваюся? Не бійтеся про це говорити голосно".

Крім того, фоловери здивувалися, що Ані Лорак ні з того ні з сього перейшла в інстаграмі на англійську. Припускають, що це не через наплив фанів-іноземців, а аби вгодити й українцям, і росіянам. Однак і це гастролерці не вдалося:

"А для кого цей пост, якщо він не мовою і не російською? Так багато стало англомовних фанатів?";

"Ну не російською – вже прогрес. Можливо, варто чекати пост українською";

"Чому б пост не написати рідною мовою".

Нагадаємо, Ані Лорак писала англійською і тоді, коли пояснювала, чому мовчить про війну. Вона казала, що "не хоче бути використаною ніким і нічим", тому, відмовчавшись дев'ять місяців, продовжила "нести любов" як ні в чому не бувало.