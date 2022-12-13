Если раньше Ани Лорак называла войну "хаосом", то на этот раз посочувствовала страдающим семьям. Она прибегла к дыхательным практикам и пожелала украинцам и россиянам задышать одним воздухом. В сети не оценили.

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Ани Лорак оскандалилась очередным "братским" заявлением

Именно в промежутках между каждым вдохом и выдохом, которые я делаю, глубокая боль и горе, которые я чувствую за все семьи, страдающие сейчас, исчезают на несколько секунд. Я хочу, чтобы мы все могли спокойно дышать одним воздухом,

– подписала Ани Лорак.

В комментариях "поблагодарили" за мастер-класс, который "облегчит" жизнь украинцев под российскими обстрелами, и написали, что не хотят дышать с ней одним воздухом:

"Каролина, а вы не хотите сделать онлайн или очный мастер-класс по дыханию для украинцев, потерявших все? Мы продышем вместе с вами вашу боль";

"А, так вот как ты снимаешь стресс от того, что умалчиваешь войну в родной стране, которую начала Россия. Интересно, эти практики полезны только для буковинцев или и для тех, кто остался под обстрелами, Каролин?";

"Вы давитесь руснявым духом, так что не дай Бог нам с вами дышать одним и тем же воздухом";

"Украинские фанаты тебе сделают медитацию, когда попадешься";

"Боль по отношению к украинским семьям, я надеюсь? Не бойтесь об этом говорить громко".

Кроме того, фоловеры удивились, что Ани Лорак ни с того ни с сего перешла в инстаграме на английский. Предполагают, что это не из-за наплыва фанатов-иностранцев, а чтобы угодить и украинцам, и россиянам. Однако и это гастролерше не удалось:

"А для кого этот пост, если он не на языке и не на русском? Так много стало англоязычных фанатов?";

"Ну не на русском – уже прогресс. Возможно, стоит ждать пост на украинском";

"Почему бы пост не написать на родном языке".

Напомним, Ани Лорак писала на английском и тогда, когда объясняла, почему молчит о войне. Она говорила, что "не хочет быть использована никем и ничем", поэтому, отмолчавшись девять месяцев, продолжила "нести любовь" как ни в чем не бывало.