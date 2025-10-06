Щасливою новиною на особистій сторінці в інстаграмі поділилась Ангеліна Самчик, передає Showbiz 24. Для неї цей шлюб стане другим.

Акторка зізналась, що заручини відбулися кілька днів тому, тому вона з нетерпінням чекала нагоди поділитися цим з прихильниками. Євген Лісничий освідчився коханій під час їхньої невеликої подорожі.

У мене є для вас новина, з якою я ходжу вже 4 дні й дуже хочу з вами поділитися. Знаєте, мініпоїздки завжди щось змінюють. І ця поїздка теж змінила, бо тепер ми з Євгеном – наречена і наречений. Маленька поїздка. Велика зміна. Фактично, це моя перша пропозиція,

– поділилась Ангеліна Самчик.



Ангеліна Самчик показала обручку / Фото з інстаграм-сторіз Ангеліни Самчик

Зауважимо, Євген Лісничий та Ангеліна Самчик нечасто висвітлювали особисте життя та свої стосунки. Утім, в одному з коментарів для "Нового каналу", Євген Лісничий розповів, що вони мріють зіграти у якомусь проєкті разом. Також пара дає одне одному професійні поради.

