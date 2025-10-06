Щасливою новиною на особистій сторінці в інстаграмі поділилась Ангеліна Самчик, передає Showbiz 24. Для неї цей шлюб стане другим.
Цікаво Учасник гурту "Курган & Agregat" одружився та показав перші фото з весілля
Акторка зізналась, що заручини відбулися кілька днів тому, тому вона з нетерпінням чекала нагоди поділитися цим з прихильниками. Євген Лісничий освідчився коханій під час їхньої невеликої подорожі.
У мене є для вас новина, з якою я ходжу вже 4 дні й дуже хочу з вами поділитися. Знаєте, мініпоїздки завжди щось змінюють. І ця поїздка теж змінила, бо тепер ми з Євгеном – наречена і наречений. Маленька поїздка. Велика зміна. Фактично, це моя перша пропозиція,
– поділилась Ангеліна Самчик.
Ангеліна Самчик показала обручку / Фото з інстаграм-сторіз Ангеліни Самчик
Зауважимо, Євген Лісничий та Ангеліна Самчик нечасто висвітлювали особисте життя та свої стосунки. Утім, в одному з коментарів для "Нового каналу", Євген Лісничий розповів, що вони мріють зіграти у якомусь проєкті разом. Також пара дає одне одному професійні поради.
Що відомо про перший шлюб Ангеліни Самчик?
У 2020 році Ангеліна Трандафілова (це її дівоче прізвище) вийшла заміж за актора Максима Самчика. Однак через два роки пара розлучилась. Максим називав причиною розриву те, що йому з партнеркою не вдалося зійтися характерами.
Ангеліна натомість зізналась, що останній спільний рік вони жили як сусіди. Остаточно поставила крапку їхня розмова про майбутнє, зокрема, про дітей. Через війну дівчина багато переосмислила, тому різні пріоритети та погляди й спричинили розірвання шлюбу.