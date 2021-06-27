Ангел Victoria's Secret Тейлор Хілл виходить заміж: фантастичні фото з заручин

27 червня 2021 , 12:23
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Тейлор Хілл

25-річна красуня Тейлор Хілл заручилась з бойфрендом Деніелом Фраєром. Він освідчився коханій 25 червня під час романтичної відпустки в Італії. "Ангел" Victoria's Secret отримала від бізнесмена розкішну обручку з діамантами.

Ще один "ангел" Victoria's Secret виходить заміж! Незрівнянна Тейлор Хілл сказала "так" Деніелу Фраєру, з яким зустрічається трохи більше як рік. Красень зробив пропозицію дівчині в італійському містечку Сорренто. 

Варто знати У пошуках "фантастичного партнера": Дженніфер Еністон зізналась, чи хоче вийти заміж

Він опустився на одне коліно на тлі скелястого узбережжя й простягнув коханій коштовну каблучку. Модель не стримала своїх емоцій і розплакалась від щастя.

Мій найкращий друг, моя друга душа, я буду любити тебе завжди,
– зворушливо пообіцяла Тейлор Хілл. 

Тейлор Хілл з нареченим / Фото з інстаграму моделі

Тейлор Хілл з нареченим / Фото з інстаграму моделі

Вже у статусі наречених пара влаштувала романтичну фотосесію в мальовничому місці з виглядом на море й гори. Згодом до них приєдналась сестра Тейлор Хілл і батьки Деніела Фраєра. На заручини закоханих відреагувало безліч зіркових подруг моделі, зокрема Гейлі Бібер, Белла Хадід, К'яра Ферраньї, Сара Сампайо, Марта Гант. 

Тейлор Хілл з сестрою / Фото з інстаграм-сторіс моделі

Тейлор Хілл з нареченим і його батьками / Фото з інстаграм-сторіс моделі

Як передає Daily Mail, коханий подарував "ангелу" Victoria's Secret розкішну каблучку з діамантами та смарагдовим огранюванням від бренду Vow Jewellery. Додамо, Деніель Фраєр є директором лондонської фірми Cannatlantic, що спеціалізується на світовій індустрії канабісу, тож може дозволити собі такий коштовний подарунок. 

Обручка Тейлор Хілл / Фото з інстаграму моделі
Автор: Марина Джура